Главные новости дня. Сборная России в июне сыграет с Болгарией, представители Холанда провели переговоры с «Реалом» и «Барсой»

Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

«Ювентус» может уволить Пирло, если команда не победит «Торино» и «Наполи»

Райола и отец Холанда днем прилетели в Барселону, затем – в Мадрид, в пятницу – у них встреча в Лондоне с представителями четырех клубов

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Юсупов: «Динамо» последние полгода при Черчесове мы называли «Дом-2». Пошли скандалы, истории с контрактами»

На Евро-2020 могут увеличить заявку сборных до 25 футболистов

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