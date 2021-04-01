Главные новости дня. Сборная России в июне сыграет с Болгарией, представители Холанда провели переговоры с «Реалом» и «Барсой»

Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»
«Ювентус» может уволить Пирло, если команда не победит «Торино» и «Наполи»
Райола и отец Холанда днем прилетели в Барселону, затем – в Мадрид, в пятницу – у них встреча в Лондоне с представителями четырех клубов
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