Марио Фернандес – в символической сборной первых трех туров отбора ЧМ-2022 по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной первых трех туров отбора ЧМ-2022.

В нее включен правый защитник сборной России Марио Фернандес с оценкой 7,5.

Вратарь: Томас Шведкаускас (Литва, 8,0);

Защитники: Марио Фернандес (Россия, 7,5), Киран Тирни (Шотландия, 7,8), Матейс де Лигт (Нидерланды, 7,6), Николай Бойлесен (Дания, 8,4);

Полузащитники: Стивен Бергейс (Нидерланды, 8,6), Деннис Прат (Бельгия, 9,6), Ханс Ванакен (Бельгия, 10,0), Жереми Доку (Бельгия, 10,0);

Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды, 8,9), Душан Тадич (Сербия, 8,3).