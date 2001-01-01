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    Марио Фернандес – в символической сборной первых трех туров отбора ЧМ-2022 по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной первых трех туров отбора ЧМ-2022.

    В нее включен правый защитник сборной России Марио Фернандес с оценкой 7,5.

    Вратарь: Томас Шведкаускас (Литва, 8,0);

    Защитники: Марио Фернандес (Россия, 7,5), Киран Тирни (Шотландия, 7,8), Матейс де Лигт (Нидерланды, 7,6), Николай Бойлесен (Дания, 8,4);

    Полузащитники: Стивен Бергейс (Нидерланды, 8,6), Деннис Прат (Бельгия, 9,6), Ханс Ванакен (Бельгия, 10,0), Жереми Доку (Бельгия, 10,0);

    Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды, 8,9), Душан Тадич (Сербия, 8,3).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8286

      NewLife 47 секунд назад

      Безотносительно к этой компьютерной дури Фернандес был у нас лучшим среди худших.

      0
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      Рейтинг: +8

      karimlavren 28 минут назад

      СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, можешь убедиться сам----- http://srt.vg/trax

      -1
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      Рейтинг: +494

      El_Chori 1 час назад

      Где турки, где датчане, где армяне?
      Бред какой-то...
      Голландцы провалились вообще, а разгромили Гибралтар какой-то - их тут пол команды. Бельгия тоже не лучшую игру показала

      1
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      Рейтинг: +235

      PahaSpartak 1 час назад

      лучший россиянин - Фернандес, лучший...

      1
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      Рейтинг: +9393

      BRO_football 1 час назад

      Даже несмотря на обнимашки с Джикией, заслуги Фернандеса были отмечены

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