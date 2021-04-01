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  • Марио Фернандес – в символической сборной первых трех туров отбора ЧМ-2022 по версии WhoScored

Марио Фернандес – в символической сборной первых трех туров отбора ЧМ-2022 по версии WhoScored

1 апреля 2021, 22:32
8

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной первых трех туров отбора ЧМ-2022.

В нее включен правый защитник сборной России Марио Фернандес с оценкой 7,5.

Вратарь: Томас Шведкаускас (Литва, 8,0);

Защитники: Марио Фернандес (Россия, 7,5), Киран Тирни (Шотландия, 7,8), Матейс де Лигт (Нидерланды, 7,6), Николай Бойлесен (Дания, 8,4);

Полузащитники: Стивен Бергейс (Нидерланды, 8,6), Деннис Прат (Бельгия, 9,6), Ханс Ванакен (Бельгия, 10,0), Жереми Доку (Бельгия, 10,0);

Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды, 8,9), Душан Тадич (Сербия, 8,3).

Источник: WhoScored
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Фернандес Марио
Комментарии (8)
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BRO_football
1617306068
Даже несмотря на обнимашки с Джикией, заслуги Фернандеса были отмечены
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PahaSpartak
1617306652
лучший россиянин - Фернандес, лучший...
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El_Chori
1617307020
Где турки, где датчане, где армяне? Бред какой-то... Голландцы провалились вообще, а разгромили Гибралтар какой-то - их тут пол команды. Бельгия тоже не лучшую игру показала
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karimlavren
1617308896
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NewLife
1617310587
Безотносительно к этой компьютерной дури Фернандес был у нас лучшим среди худших.
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Fusballer
1617335542
Непорядок! Нет Дзюбы! По мнению экспертов Дзюба лучший игрок сборной и России всех времён! Но за простого русского паренька Марио я рад - он заслужил.
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