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    «Ювентус» может уволить Пирло, если команда не победит «Торино» и «Наполи»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло по-прежнему находится на грани увольнения, утверждает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, у 41-летнего специалиста есть два матча на исправление ситуации.

    3 апреля туринцы на выезде сыграют с «Торино», а 7 апреля примут «Наполи». В случае потери очков в этих играх тренера могут отправить в отставку.

    • Пирло возглавляет «Ювентус» с августа 2020 года.
    • Для него это первый тренерский опыт в карьере.
    • Команда занимает четвертое место в таблице Серии А.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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