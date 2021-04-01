«Ювентус» может уволить Пирло, если команда не победит «Торино» и «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло по-прежнему находится на грани увольнения, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, у 41-летнего специалиста есть два матча на исправление ситуации.
3 апреля туринцы на выезде сыграют с «Торино», а 7 апреля примут «Наполи». В случае потери очков в этих играх тренера могут отправить в отставку.
- Пирло возглавляет «Ювентус» с августа 2020 года.
- Для него это первый тренерский опыт в карьере.
- Команда занимает четвертое место в таблице Серии А.
Источник: La Gazzetta dello Sport