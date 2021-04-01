Mundo Deportivo: в пятницу Райола и отец Холанда прилетят в Лондон, чтобы пообщаться с четырьмя клубами

После визита в Испанию представители нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда отправятся в Англию.
Сегодня агент Мино Райола и отец футболиста Альф-Инге Холанд встречались с представителями «Барселоны» и «Реала».
По информации Mundo Deportivo, в пятницу Райола и Холанд-старший должны прибить в Лондон на переговоры с «Челси», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- Норвежец выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
- За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
- По информации ESPN, немецкий клуб готов продать Холанда летом за 180 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo