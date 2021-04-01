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    Mundo Deportivo: в пятницу Райола и отец Холанда прилетят в Лондон, чтобы пообщаться с четырьмя клубами

    После визита в Испанию представители нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда отправятся в Англию.

    Сегодня агент Мино Райола и отец футболиста Альф-Инге Холанд встречались с представителями «Барселоны» и «Реала».

    По информации Mundo Deportivo, в пятницу Райола и Холанд-старший должны прибить в Лондон на переговоры с «Челси», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    • Норвежец выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
    • За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
    • По информации ESPN, немецкий клуб готов продать Холанда летом за 180 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +21503

      Боцман59rus 21 минуту назад

      Как про.шма.ндовк.и ищут где больше отстегнут....
      Отец агент - горе игроку.

      2
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      Рейтинг: +189

      Shotlandets86 > Боцман59rus 8 минут назад

      Его отец - профессиональный футболист, поигравший за неплохие английские команды и сборную Норвегии.
      Иногда лучше жевать всë-таки, чем бездумно строчить.

      -1
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      Рейтинг: +21503

      Боцман59rus > Shotlandets86 1 минуту назад

      Пошел на к,у,й у,е,п,о,к
      Футболист и агент, разные вещи, так что жуй хлебалом и не учи других

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