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  • Mundo Deportivo: в пятницу Райола и отец Холанда прилетят в Лондон, чтобы пообщаться с четырьмя клубами

Mundo Deportivo: в пятницу Райола и отец Холанда прилетят в Лондон, чтобы пообщаться с четырьмя клубами

1 апреля 2021, 20:55
10

После визита в Испанию представители нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда отправятся в Англию.

Сегодня агент Мино Райола и отец футболиста Альф-Инге Холанд встречались с представителями «Барселоны» и «Реала».

По информации Mundo Deportivo, в пятницу Райола и Холанд-старший должны прибить в Лондон на переговоры с «Челси», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

  • Норвежец выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
  • За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
  • По информации ESPN, немецкий клуб готов продать Холанда летом за 180 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Холанд Эрлинг Райола Мино
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1617301009
Как про.шма.ндовк.и ищут где больше отстегнут.... Отец агент - горе игроку.
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PahaSpartak
1617303467
Ну, это гастроли, пора продавать попкорн, колу и трансляции с рекламой. Сериал называется "Холандский сыр и папа", отличное, по-моему, креативное название!
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karimlavren
1617308930
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portero
1617477512
Всё же ищет не команду, а где больше денег... вот так устроен этот мир, а то словоблудие: я хочу играть в команде... а на деле ищу больше денег.
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Hektor 84
1617879317
Долетаются чую
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