ESPN: «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов

Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить в составе нападающего Эрлинга Холанда.

По информации ESPN, чтобы отпугнуть клубы, заинтересованные в трансфере 20-летнего форварда, немецкий клуб решил требовать за него 180 миллионов евро.

На норвежца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Реал» и «Барселона».