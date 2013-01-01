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    ESPN: «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов

    Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить в составе нападающего Эрлинга Холанда.

    По информации ESPN, чтобы отпугнуть клубы, заинтересованные в трансфере 20-летнего форварда, немецкий клуб решил требовать за него 180 миллионов евро.

    На норвежца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Реал» и «Барселона».

    • Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
    • За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
    • По окончании следующего сезона игрок сможет покинуть немецкий клуб за фиксированную сумму отступных – 75 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8173

      NewLife 21 минуту назад

      синит уже открывает сэйф в Газпроме.

      0
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      Рейтинг: -199

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 41 минуту назад

      мешки типа сити парижа зенита и 200 дадут не думая,

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