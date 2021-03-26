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ESPN: «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов

26 марта 2021, 17:57
8

Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить в составе нападающего Эрлинга Холанда.

По информации ESPN, чтобы отпугнуть клубы, заинтересованные в трансфере 20-летнего форварда, немецкий клуб решил требовать за него 180 миллионов евро.

На норвежца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Реал» и «Барселона».

  • Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
  • За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
  • По окончании следующего сезона игрок сможет покинуть немецкий клуб за фиксированную сумму отступных – 75 миллионов евро.

Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (8)
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NewLife
1616773874
синит уже открывает сэйф в Газпроме.
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DeStar
1616775142
Так смысл СЕЙЧАС отпугивать, если потом уйдет за 75? наоборот нужно сказать, тем кто хочет сейчас - 100 или больше. и выиграют что-то сверху пока за 75 не ушел. Будут конечно его разводить на новый контракт, чтобы продать дороже. Только сейчас , после пандемии, никто сильно не потратится... хотя всегда есть сити и псж)
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КСин
1616783014
шейхи купят.
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житель СПб
1616785673
Мир сошел с ума....
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Fusballer
1616800113
Холланд - 180 миллионов евро. Дзюба - бесценен. Для остального есть Газпром.
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zigbert
1616851346
Боруссия нет нет да и напомнит о своих притязаниях. Берите но дешево не отдадим.
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PAREVG.
1616852118
Он что, из золота??? Не могут кости с мясом столько стоить...
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