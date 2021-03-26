ESPN: «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов

Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить в составе нападающего Эрлинга Холанда.
По информации ESPN, чтобы отпугнуть клубы, заинтересованные в трансфере 20-летнего форварда, немецкий клуб решил требовать за него 180 миллионов евро.
На норвежца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Реал» и «Барселона».
- Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
- За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
- По окончании следующего сезона игрок сможет покинуть немецкий клуб за фиксированную сумму отступных – 75 миллионов евро.
Источник: ESPN