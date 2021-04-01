Журналист Романо: Райола и отец Холанда полетели из Барселоны в Мадрид на переговоры с «Реалом»

После визита в Барселону представители нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда отправились в Мадрид.

По информации журналиста Фабрицио Романо, агент Мино Райола и отец футболиста Альф-Инге Холанд прилетели частным рейсом в испанскую столицу, чтобы провести переговоры с «Реалом».

Ранее сегодня Райола и Холанд-старший поговорили с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.