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    Журналист Романо: Райола и отец Холанда полетели из Барселоны в Мадрид на переговоры с «Реалом»

    После визита в Барселону представители нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда отправились в Мадрид.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, агент Мино Райола и отец футболиста Альф-Инге Холанд прилетели частным рейсом в испанскую столицу, чтобы провести переговоры с «Реалом».

    Ранее сегодня Райола и Холанд-старший поговорили с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

    • Норвежец выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
    • За этот период он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 49 матчах.
    • По информации ESPN, немецкий клуб готов продать Холанда летом за 180 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2420

      FENIX-SL 1 час назад

      ну вот
      так то лучше)

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