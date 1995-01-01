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    ESPN: «Барселона» может взять кредит, чтобы купить Холанда

    «Барселона» провела переговоры по трансферу нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда с отцом футболиста Альфом-Инге Холандом и агентом Мино Райолой.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны не обсуждали условия потенциальной сделки, а лишь устанавливали контракт. Сообщается, что представители футболиста в ближайшее время проведут переговоры с другими клубами.

    ESPN стало известно, что для осуществления трансфера Холанда «Барселона» может взять кредит. Клуб поступил так же в 2019 году, когда купил Гризманна у «Атлетико».

    • Ранее неоднократно сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к 20-летнему форварду.
    • По информации ESPN, «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8312

      Puddle 36 минут назад

      А потом коллекторы будут прессовать гномиков! ггг

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      Рейтинг: +2111

      Mister_Tomsk 1 час назад

      может не заиграть,как и гризя, и тд. тот же азар у реала. страшно рисковать.

      0
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      Рейтинг: +2420

      FENIX-SL 1 час назад

      это будет серьезный удар по реалу)

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      Рейтинг: +11590

      Cules2013 > FENIX-SL 1 час назад

      а вы на Мбаппе копите золото)
      ===
      Да ничего ещё не решено. Кто куда перейдёт непонятно. Сейчас торги пойдут, мама не горюй.

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      Рейтинг: +10579

      DeStar 1 час назад

      ну 180 дорого , а за сотку норм. Главное чтобы заиграЛ. а то всякое бывает. почему-то не вижу холанда в барсе, почему не знаю, кажется будто не формат. Но и барса уже ... в перестройке

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      Рейтинг: +179

      BlackMurderDeco > DeStar 1 час назад

      Поздно они очнулись

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      Рейтинг: +1139

      кто там 1 час назад

      ща бенз отчалит а нары и у Реала напа нет. А Холланд - это нам лет на 10 (а то и больше, если предварительно удавить колобка райолу который суету вечно наводит).

      Да и сам Холланд говорил что в Реал хочет.
      Для чего идти в барселону пресмыкаться или ублюдскую баварку и быть второй шлюхой по позиции типо шлевандовски?

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      Рейтинг: +179

      BlackMurderDeco > кто там 1 час назад

      Ублюдская баварка к твоему , не слишком умного мышления, проводит перестройку лучше всех клубов в мире и это не сказываются на результате, далее шлюхондовски , окей, он расшатывает всю защиту мира, не дали золотой мяч, из-за пандемии, а так твой Роналду и Месси на , которого ты теребонькаешь сутками даже в фифе его не увидишь в 2020 году, более того и в 21 году тоже уже не увидят) Холланд должен быть находиться в режиме жесткого футбола, Испания его сломает

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      Рейтинг: +46117

      portero 1 час назад

      И нафига Барсе Гризманн... норвежец куда интересней, но француза никому уже не впарить...

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      Рейтинг: +179

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Один из доноров в мире снова в деле, обидно будет , что Бавария этих денег не даст, смотрю на него, блин это просто убийца!!!

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      Рейтинг: +2420

      FENIX-SL > BlackMurderDeco 1 час назад

      не жирно ли?
      имея в составе Леву который в отменной физической форме
      он так будет забивать еще года три

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