ESPN: «Барселона» может взять кредит, чтобы купить Холанда

«Барселона» провела переговоры по трансферу нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда с отцом футболиста Альфом-Инге Холандом и агентом Мино Райолой.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны не обсуждали условия потенциальной сделки, а лишь устанавливали контракт. Сообщается, что представители футболиста в ближайшее время проведут переговоры с другими клубами.

ESPN стало известно, что для осуществления трансфера Холанда «Барселона» может взять кредит. Клуб поступил так же в 2019 году, когда купил Гризманна у «Атлетико».