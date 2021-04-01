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ESPN: «Барселона» может взять кредит, чтобы купить Холанда

1 апреля 2021, 18:58
16

«Барселона» провела переговоры по трансферу нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда с отцом футболиста Альфом-Инге Холандом и агентом Мино Райолой.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны не обсуждали условия потенциальной сделки, а лишь устанавливали контракт. Сообщается, что представители футболиста в ближайшее время проведут переговоры с другими клубами.

ESPN стало известно, что для осуществления трансфера Холанда «Барселона» может взять кредит. Клуб поступил так же в 2019 году, когда купил Гризманна у «Атлетико».

  • Ранее неоднократно сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к 20-летнему форварду.
  • По информации ESPN, «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов.

Источник: ESPN
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (16)
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portero
1617295070
И нафига Барсе Гризманн... норвежец куда интересней, но француза никому уже не впарить...
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кто там
1617295464
ща бенз отчалит а нары и у Реала напа нет. А Холланд - это нам лет на 10 (а то и больше, если предварительно удавить колобка райолу который суету вечно наводит). Да и сам Холланд говорил что в Реал хочет. Для чего идти в барселону пресмыкаться или ублюдскую баварку и быть второй шлюхой по позиции типо шлевандовски?
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DeStar
1617296344
ну 180 дорого , а за сотку норм. Главное чтобы заиграЛ. а то всякое бывает. почему-то не вижу холанда в барсе, почему не знаю, кажется будто не формат. Но и барса уже ... в перестройке
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mutabor0992
1617303053
В "деньги сразу" или у цыганей?У ар не стоит,процент высокий.)))
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PahaSpartak
1617303124
Им надо Кокорина взять, относительно дёшево, а шансы 50\50, или заиграет или не заиграет, как впрочем у любого кандидата :)
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Psih86
1617308919
Пусть ипотеку берут, слышал сейчас в Сбере хорошие проценты :))). Испанские нищеброды не могут себе такое позволить, клубы из АПЛ без проблем заплатят за него.
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karimlavren
1617308974
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inzek
1617317744
посмотрели рекламу "Почта Банк", там низкий процент на кредит)))
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vladimir-7
1617343150
"Шапка по кругу" и можно покупать Холанда.
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zigbert
1617367992
Для Райолы без разницы куда Холанд в конце концов попадет. Лишь бы навариться.
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