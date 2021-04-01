Mundo Deportivo: Райола и отец Холанда прилетели в Барселону

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прилетел в Барселону вместе с отцом футболиста Альфом-Инге Холандом.
По информации Mundo Deportivo, в аэропорту их встретил сотрудник службы безопасности президента «Барселоны» Жоана Лапорты.
- Ранее неоднократно сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к 20-летнему форварду.
- По информации ESPN, «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Mundo Deportivo