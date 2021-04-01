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Mundo Deportivo: Райола и отец Холанда прилетели в Барселону

1 апреля 2021, 14:42
3

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прилетел в Барселону вместе с отцом футболиста Альфом-Инге Холандом.

По информации Mundo Deportivo, в аэропорту их встретил сотрудник службы безопасности президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

  • Ранее неоднократно сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к 20-летнему форварду.
  • По информации ESPN, «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Mundo Deportivo
Германия. Бундеслига Испания. Примера Боруссия Д Барселона Холанд Эрлинг Райола Мино
Комментарии (3)
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anjaneri
1617289096
даа, Голланд силен, как технически, так и физически.
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zigbert
1617301088
В Барселоне он не затерялся бы. Перейдя в Боруссию адаптировался очень быстро и начал давать результат.
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