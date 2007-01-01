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    Президент «Барселоны» Лапорта связался с Райолой по поводу летнего трансфера Холанда

    «Барселона» – в гонке за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Президент Жоан Лапорта хочет купить норвежца летом и уже связался с несколькими агентами, пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанское издание AS.

    В частности, Лапорта имел беседу непосредственно с Мино Райолой, представляющим интересы Холанда.

    • Лапорта вернулся на президентский пост в марте.
    • Райола предпочитает продать Холанда из «Боруссии» следующим летом.
    • Владелец «Челси» Роман Абрамович тоже поставил цель купить Холанда.

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    Источник: «Чемпионат»

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