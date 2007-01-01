Президент «Барселоны» Лапорта связался с Райолой по поводу летнего трансфера Холанда

«Барселона» – в гонке за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Президент Жоан Лапорта хочет купить норвежца летом и уже связался с несколькими агентами, пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанское издание AS.
В частности, Лапорта имел беседу непосредственно с Мино Райолой, представляющим интересы Холанда.
- Лапорта вернулся на президентский пост в марте.
- Райола предпочитает продать Холанда из «Боруссии» следующим летом.
- Владелец «Челси» Роман Абрамович тоже поставил цель купить Холанда.