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    Отбор ЧМ-2022. Германия дома проиграла Северной Македонии, лидер группы – Армения

    В матче 3-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 сборная Германии дома уступила Северной Македонии – 1:2.

    Немцы занимают третье место в группе, имея шесть очков. Лидирует Армения (9 очков).

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J

    Германия – Северная Македония – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пандев, 45+2; 1:1 – Гюндоган, 63; 1:2 – Эльмас, 85.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2021 23:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12297

      KLIM777 45 секунд назад

      Помню, что много лет назад Македония взялась за академии в своей стране и посмотрите результат, почти все игроки в Европейских чемпионатах и плоды на лицо)

      У нас как всегда все через очко

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      Рейтинг: +11570

      Cules2013 59 минут назад

      Пандев монстр. В таком-то возрасте.

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      Рейтинг: +6746

      GoLenaStop 1 час назад

      Германия, как и Россия, вышла на матч с шапками в запазухе...
      Получите и распишитесь!
      Ха!

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      Рейтинг: +131

      teodogat > GoLenaStop 48 минут назад

      Да там тренер из ума выживает уже, ЧМ провалил, не выгоняют, лигу наций тоже еле=еле, миндальничают с ним, действительно в Европе гейские порядки какие то

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