Отбор ЧМ-2022. Германия дома проиграла Северной Македонии, лидер группы – Армения

Помню, что много лет назад Македония взялась за академии в своей стране и посмотрите результат, почти все игроки в Европейских чемпионатах и плоды на лицо)
У нас как всегда все через очко
В матче 3-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 сборная Германии дома уступила Северной Македонии – 1:2.
Немцы занимают третье место в группе, имея шесть очков. Лидирует Армения (9 очков).
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J
Германия – Северная Македония – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Пандев, 45+2; 1:1 – Гюндоган, 63; 1:2 – Эльмас, 85.