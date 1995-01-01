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    Гвардиола: «Агуэро незаменим для «Манчестер Сити». Он легенда»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает нападающего Серхио Агуэро незаменимым. Аргентинец летом покинет клуб.

    «Впереди у нас два месяца совместной работы. Агуэро тренируется прекрасно, он незаменим для нас.

    Он легенда. лучший нападающий «Манчестер Сити» за многие годы. Для наших сердец, фанатов, тренеров, игроков он незаменим.

    Агуэро способен выступать на высоком уровне еще три-пять лет», – считает Гвардиола.

    • Агуэро выступает за «Сити» с июля 2011 года.
    • В активе нападающего 257 голов и 73 ассиста в 384 матчах.
    • Аргентинец выиграл с командой 13 трофеев.

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    Источник: Sky Sports

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