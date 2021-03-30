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    Малафеев: «Зенит» стоит на пороге перемен. Не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами»

    Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о возможных изменения в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Какие перемены могут произойти в «Зените» летом?

    – На мой взгляд, «Зенит» действительно стоит на пороге перемен: у большой группы футболистов заканчиваются контракты, в России и за рубежом имеется интерес к игрокам, имеющим долгосрочные соглашения.

    Наверняка, у руководства есть концепция развития клуба и свое видение развития ситуации. Летом я не исключаю серьезного движения, так что будем пристально следить за новостями.

    Будет ли «Зенит» активен в ближайшее трансферное окно? Комплектование будет зависеть от нескольких обстоятельств. Во-первых, от публично озвученных целей и задач в международных турнирах.

    Как показывают предыдущие результаты, даже с существенными финансовыми вливаниями и целенаправленными трансферами «Зениту» не удается добиться в Лиге чемпионов большего, чем он делал до этого.

    Если же первые лица «Зенита» довольствуются золотыми медалями чемпионата России и локальными победами в Европе, тогда и трансферные приоритеты окажутся другими. Впрочем, не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами.

    • Малафеев – бывший заместитель спортивного директора «Зенита».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: Bobsoccer

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    30.03.2021 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10246

      paracetamol 35 минут назад

      Надо тренера менять и Зюбу гнать взашей!

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