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  • Малафеев: «Зенит» стоит на пороге перемен. Не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами»

Малафеев: «Зенит» стоит на пороге перемен. Не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами»

30 марта 2021, 21:48
20

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о возможных изменения в клубе из Санкт-Петербурга.

– Какие перемены могут произойти в «Зените» летом?

– На мой взгляд, «Зенит» действительно стоит на пороге перемен: у большой группы футболистов заканчиваются контракты, в России и за рубежом имеется интерес к игрокам, имеющим долгосрочные соглашения.

Наверняка, у руководства есть концепция развития клуба и свое видение развития ситуации. Летом я не исключаю серьезного движения, так что будем пристально следить за новостями.

Будет ли «Зенит» активен в ближайшее трансферное окно? Комплектование будет зависеть от нескольких обстоятельств. Во-первых, от публично озвученных целей и задач в международных турнирах.

Как показывают предыдущие результаты, даже с существенными финансовыми вливаниями и целенаправленными трансферами «Зениту» не удается добиться в Лиге чемпионов большего, чем он делал до этого.

Если же первые лица «Зенита» довольствуются золотыми медалями чемпионата России и локальными победами в Европе, тогда и трансферные приоритеты окажутся другими. Впрочем, не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами.

  • Малафеев – бывший заместитель спортивного директора «Зенита».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (20)
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paracetamol
1617137960
Надо тренера менять и Зюбу гнать взашей!
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PAREVG.
1617140914
Для того, чтобы, Зенит ( и любой другой Российский клуб) показал достойный результат в ЛЧ нужно: 1. Отменить лимит. 2. Отменить финансовый фейр-плей. 3. Этого должно захотеть руководство страны. А обнуленный, помнится, однажды раскритиковал Зенит, за большое количество легионеров...
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Axe111
1617142916
Чр и кубочек России ЭТО ВАШ МАКСИМУМ!!!!! КАКАЯ ЕВРОПА,ОЧНИСЬ!!!!!!!
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Play
1617161637
Амбиции не ограничиваются, а вот возможности ограничиваются
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Niko
1617162644
Для того что бы играть в Европе успешно, нужно достигать результата на поле, а не в кабинетах. Вот когда все будет в рф против Зенита, а они все равно будут достигать результата, тогда и придёт результат в Европе.
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