Малафеев: «Зенит» стоит на пороге перемен. Не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о возможных изменения в клубе из Санкт-Петербурга.

– Какие перемены могут произойти в «Зените» летом?

– На мой взгляд, «Зенит» действительно стоит на пороге перемен: у большой группы футболистов заканчиваются контракты, в России и за рубежом имеется интерес к игрокам, имеющим долгосрочные соглашения.

Наверняка, у руководства есть концепция развития клуба и свое видение развития ситуации. Летом я не исключаю серьезного движения, так что будем пристально следить за новостями.

Будет ли «Зенит» активен в ближайшее трансферное окно? Комплектование будет зависеть от нескольких обстоятельств. Во-первых, от публично озвученных целей и задач в международных турнирах.

Как показывают предыдущие результаты, даже с существенными финансовыми вливаниями и целенаправленными трансферами «Зениту» не удается добиться в Лиге чемпионов большего, чем он делал до этого.

Если же первые лица «Зенита» довольствуются золотыми медалями чемпионата России и локальными победами в Европе, тогда и трансферные приоритеты окажутся другими. Впрочем, не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами.