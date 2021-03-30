Выброшенную Роналду капитанскую повязку продадут на аукционе. Деньги пойдут на лечение ребенка

Капитанская повязка Криштиану Роналду, брошенная им в конце матча второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии (2:2), будет продана.

Как сообщает «СЭ» со ссылкой на сербского журналиста Милана Здравковича, сотрудник стадиона в Белграде подобрал повязку и решил выставить ее на аукцион.

Вырученные деньги будут отправлены Гаврило Джурджевичу. Этот ребенок страдает от спинальной мышечной атрофии и нуждается в дорогостоящем лечении.

Роналду останется капитаном сборной Португалии. Он бросил на газон капитанскую повязку

Дель Пьеро: «Выбрасывать капитанскую повязку – перебор для такого футболиста, как Роналду»