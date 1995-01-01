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    Выброшенную Роналду капитанскую повязку продадут на аукционе. Деньги пойдут на лечение ребенка

    Капитанская повязка Криштиану Роналду, брошенная им в конце матча второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии (2:2), будет продана.

    Как сообщает «СЭ» со ссылкой на сербского журналиста Милана Здравковича, сотрудник стадиона в Белграде подобрал повязку и решил выставить ее на аукцион.

    Вырученные деньги будут отправлены Гаврило Джурджевичу. Этот ребенок страдает от спинальной мышечной атрофии и нуждается в дорогостоящем лечении.

    Роналду останется капитаном сборной Португалии. Он бросил на газон капитанскую повязку

    Дель Пьеро: «Выбрасывать капитанскую повязку – перебор для такого футболиста, как Роналду»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2392

      FENIX-SL 2 часа назад

      а зюба салфетки загоняет на аукцион?

      1
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      Рейтинг: +3143

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Ему в каждом матче нужно , что-то бросать, так глядишь сам того не зная поможет многим

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      Рейтинг: -1907

      Вот оно чё Михалыч > АртурZaСМ 2 часа назад

      Ну он и так помогает -----Общая сумма пожертвований Криштиану Роналду на благотворительные цели уже превысила 10 миллионов евро. О Криштиану известно, что он не просто переводит деньги соответствующим фондам, но и сам охотно встречается с больными детьми, для которых внимание со стороны знаменитого спортсмена куда важнее любых денег. – Бывает очень тяжело смотреть на детей, когда ты знаешь, что кто-то из них скоро умрет. Глядя на этих детей и их несчастных родителей, я понимаю, что мои проблемы – это ничто по сравнению с горем людей, которым так хочется помочь, – говорил Роналду. Он финансово поддерживал самые разнообразные благотворительные кампании: профилактики СПИДа, рака, помощи пострадавшим от стихийных бедствий, по распространению образования, борьбе с голодом и бедностью. Он не только постоянно участвует в благотворительных акциях, но и регулярно сдает кровь. Роналду не раз говорил, что на его теле нет татуировок именно по той причине, что они помешали бы ему выступать донором крови.

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      Рейтинг: -1907

      Вот оно чё Михалыч > АртурZaСМ 2 часа назад

      А так то надо бы проследить за вырученными деньгами. Кто знает.Просто так выброшенные капитанские повязки не подбирают. )))

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      Рейтинг: +4276

      sochi-2013 > Вот оно чё Михалыч 14 минут назад

      Написал то-то умное, а через час одумался? Испугался, что имидж испортишь?

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