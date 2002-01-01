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    Головин и Ионов смогут сыграть против сборной Словакии

    Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал о состоянии футболистов национальной команды перед матчем 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией.

    «Состояние здоровья Головина? У нас 26 игроков. Все футболисты, прилетевшие в Словакию, занимались в общей группе. Нельзя сказать, что кто-то по состоянию здоровья не примет участие в игре. Это касается и Головина, и Ионова, и остальных ребят, у которых были микротравмы.

    Рассчитываем абсолютно на всех игроков. А какой состав выберет тренерский штаб, узнаем завтра», – цитирует Владимирова «Матч ТВ».

    • Игра состоится сегодня, 30 марта, в 21:45 мск.
    • Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.
    • Словакия в первых двух турах сыграла вничью.

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    Источник: «Матч ТВ»

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