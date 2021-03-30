Головин и Ионов смогут сыграть против сборной Словакии

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал о состоянии футболистов национальной команды перед матчем 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией.
«Состояние здоровья Головина? У нас 26 игроков. Все футболисты, прилетевшие в Словакию, занимались в общей группе. Нельзя сказать, что кто-то по состоянию здоровья не примет участие в игре. Это касается и Головина, и Ионова, и остальных ребят, у которых были микротравмы.
Рассчитываем абсолютно на всех игроков. А какой состав выберет тренерский штаб, узнаем завтра», – цитирует Владимирова «Матч ТВ».
- Игра состоится сегодня, 30 марта, в 21:45 мск.
- Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.
- Словакия в первых двух турах сыграла вничью.
Источник: «Матч ТВ»