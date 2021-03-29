Месси – лучший игрок первой четверти 2021 года по версии CIES, Роналду – пятый

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков топ-5 лиг Европы по итогам первых трех месяцев 2021 года.

Первое место занял капитан «Барселоны» Лионель Месси, набравший 92,5 балла из 100.

В топ-3 также вошли форвард «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо – у обоих по 89,5 балла.

На четвертой строчке расположился центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш (89,4), а замкнул первую пятерку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (89,3).