Левандовски не сыграет с Англией из-за травмы колена. Он может пропустить до 10 дней

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски не сыграет в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Англией из-за травмы колена.

Футболист был заменен на 63-й минуте матча с Андоррой. Перед этим он сумел отметиться дублем.

Ожидается, что Левандовски пропустит от пяти до десяти дней. Нападающий досрочно покинет расположение сборной Польши и будет восстанавливаться после травмы в «Баварии».