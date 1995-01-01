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    Левандовски не сыграет с Англией из-за травмы колена. Он может пропустить до 10 дней

    Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски не сыграет в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Англией из-за травмы колена.

    Футболист был заменен на 63-й минуте матча с Андоррой. Перед этим он сумел отметиться дублем.

    Ожидается, что Левандовски пропустит от пяти до десяти дней. Нападающий досрочно покинет расположение сборной Польши и будет восстанавливаться после травмы в «Баварии».

    • Левандовски забил в десяти матчах подряд. В среднем – 1,6 гола за игру.
    • Серия форварда длится с 15 февраля.
    • Он – лучший бомбардир текущего розыгрыша Бундеслиги и стартовавшего отбора ЧМ-2022.

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    Источник: официальный сайт сборной Польши

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      Fusballer 2 часа назад

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