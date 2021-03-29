Левандовски не сыграет с Англией из-за травмы колена. Он может пропустить до 10 дней

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски не сыграет в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Англией из-за травмы колена.
Футболист был заменен на 63-й минуте матча с Андоррой. Перед этим он сумел отметиться дублем.
Ожидается, что Левандовски пропустит от пяти до десяти дней. Нападающий досрочно покинет расположение сборной Польши и будет восстанавливаться после травмы в «Баварии».
- Левандовски забил в десяти матчах подряд. В среднем – 1,6 гола за игру.
- Серия форварда длится с 15 февраля.
- Он – лучший бомбардир текущего розыгрыша Бундеслиги и стартовавшего отбора ЧМ-2022.
Источник: официальный сайт сборной Польши