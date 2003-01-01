ЦСКА – о 18-летии со дня дебюта Акинфеева: «Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх»

Игорь, конечно, очень сильный игрок, но вот его музыкальный вкус....(((
29 марта 2003 года вратарь Игорь Акинфеев дебютировал за первую команду ЦСКА.
Пресс-служба клуба с юмором упомянула о 18-летии со дня дебюта воспитанника.
«Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх».
18 лет назад, 29 марта 2003 года Акинфеев дебютировал за ЦСКА, выйдя на замену в игре Кубка Премьер-Лиги с «Зенитом». И понеслось», – говорится в публикации.
- Речь идет о песне группы «Руки вверх» под названием «18 мне уже».
- Акинфеев провел за ЦСКА 665 матчей и пропустил 587 голов.