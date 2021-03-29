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  • ЦСКА – о 18-летии со дня дебюта Акинфеева: «Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх»

ЦСКА – о 18-летии со дня дебюта Акинфеева: «Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх»

29 марта 2021, 11:45
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29 марта 2003 года вратарь Игорь Акинфеев дебютировал за первую команду ЦСКА.

Пресс-служба клуба с юмором упомянула о 18-летии со дня дебюта воспитанника.

«Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх».

18 лет назад, 29 марта 2003 года Акинфеев дебютировал за ЦСКА, выйдя на замену в игре Кубка Премьер-Лиги с «Зенитом». И понеслось», – говорится в публикации.

  • Речь идет о песне группы «Руки вверх» под названием «18 мне уже».
  • Акинфеев провел за ЦСКА 665 матчей и пропустил 587 голов.

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1617008388
Игорь, конечно, очень сильный игрок, но вот его музыкальный вкус....(((
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