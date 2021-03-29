ЦСКА – о 18-летии со дня дебюта Акинфеева: «Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх»

29 марта 2003 года вратарь Игорь Акинфеев дебютировал за первую команду ЦСКА.

Пресс-служба клуба с юмором упомянула о 18-летии со дня дебюта воспитанника.

«Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх».

18 лет назад, 29 марта 2003 года Акинфеев дебютировал за ЦСКА, выйдя на замену в игре Кубка Премьер-Лиги с «Зенитом». И понеслось», – говорится в публикации.