Роналду не участвует в голах сборной Португалии четыре матча подряд

Безрезультативная серия Криштиану Роналду в сборной Португалии достигла четырех матчей. В них игрок «Ювентуса» не отдал голевых передач и не забил.
Накануне португальцы сыграли вничью с Сербией (2:2), а в компенсированное время второго тайма гол Роналду не засчитали.
- Во всех 4 безрезультативных матчах Роналду провел на поле 90 минут.
- Последний раз он делал результативное действие за сборную 11 ноября против Андорры (7:0).
- В то же время Роналду лидирует в списке бомбардиров Серии А.
Источник: Бомбардир.ру