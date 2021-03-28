Роналду не участвует в голах сборной Португалии четыре матча подряд

Безрезультативная серия Криштиану Роналду в сборной Португалии достигла четырех матчей. В них игрок «Ювентуса» не отдал голевых передач и не забил.

Накануне португальцы сыграли вничью с Сербией (2:2), а в компенсированное время второго тайма гол Роналду не засчитали.