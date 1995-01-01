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    Роналду не участвует в голах сборной Португалии четыре матча подряд

    Безрезультативная серия Криштиану Роналду в сборной Португалии достигла четырех матчей. В них игрок «Ювентуса» не отдал голевых передач и не забил.

    Накануне португальцы сыграли вничью с Сербией (2:2), а в компенсированное время второго тайма гол Роналду не засчитали.

    • Во всех 4 безрезультативных матчах Роналду провел на поле 90 минут.
    • Последний раз он делал результативное действие за сборную 11 ноября против Андорры (7:0).
    • В то же время Роналду лидирует в списке бомбардиров Серии А.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      вальтер79 43 минуты назад

      рони взял передышку))

      0
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      Рейтинг: +4600

      Гавроша 50 минут назад

      Надо просто подождать игры с Сан-Марино - там сразу хек-трик будет. Все-таки лучший в мире игрок, так надо и соперников соответствующих!!!

      0
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      Рейтинг: +6017

      житель СПб 52 минуты назад

      Еще как участвует! Просто не засчитывают.

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