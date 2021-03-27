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    «Газпром Арена» погасила свет в «Час Земли»

    Сегодня проводится так называемый день Земли, призванный привлечь внимание к проблемам климата и иным экологическим проблемам. Был проведен «Час Земли», в котором поучаствовал домашний стадион «Зенита».

    «27 марта с 20:30 до 21:30 архитектурная подсветка домашнего стадиона сине-бело-голубых была полностью отключена в знак неравнодушия к будущему планеты. «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете.

    Так, каждую последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру выключают свет в своих квартирах, а подсветка знаковых объектов архитектуры и достопримечательностей гаснет, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли», – написала пресс-служба «Зенита».

    • «Газпром Арену» открыли в 2017 году.
    • Стадион принимал чемпионат мира-2018.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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