«Газпром Арена» погасила свет в «Час Земли»

Сегодня проводится так называемый день Земли, призванный привлечь внимание к проблемам климата и иным экологическим проблемам. Был проведен «Час Земли», в котором поучаствовал домашний стадион «Зенита».

«27 марта с 20:30 до 21:30 архитектурная подсветка домашнего стадиона сине-бело-голубых была полностью отключена в знак неравнодушия к будущему планеты. «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете.

Так, каждую последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру выключают свет в своих квартирах, а подсветка знаковых объектов архитектуры и достопримечательностей гаснет, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли», – написала пресс-служба «Зенита».