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    «Манчестер Юнайтед» может заплатить 80 миллионов за полузащитника «Атлетико» Льоренте

    Хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед», утверждает AS.

    По информации источника, английский клуб готов заплатить за 26-летнего испанца 80 миллионов евро.

    Руководство мадридцев не планировало продавать полузащитника, однако столь крупное предложение заставило их задуматься. Сам футболист не хочет менять команду.

    • В текущем сезоне Льоренте провел за «Атлетико» 36 матчей, забил десять голов и сделал девять ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10569

      DeStar 2 часа назад

      а реал пацана продал за 30) Не забуду его голы ливерпулю в прошлом сезоне, красиво тогда ливер отлетел

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