«Манчестер Юнайтед» может заплатить 80 миллионов за полузащитника «Атлетико» Льоренте

Хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед», утверждает AS.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 26-летнего испанца 80 миллионов евро.

Руководство мадридцев не планировало продавать полузащитника, однако столь крупное предложение заставило их задуматься. Сам футболист не хочет менять команду.