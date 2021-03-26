«Манчестер Юнайтед» может заплатить 80 миллионов за полузащитника «Атлетико» Льоренте

Хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед», утверждает AS.
По информации источника, английский клуб готов заплатить за 26-летнего испанца 80 миллионов евро.
Руководство мадридцев не планировало продавать полузащитника, однако столь крупное предложение заставило их задуматься. Сам футболист не хочет менять команду.
- В текущем сезоне Льоренте провел за «Атлетико» 36 матчей, забил десять голов и сделал девять ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.
Источник: AS