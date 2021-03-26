Онопко сравнил нынешнюю молодежную сборную России с поколением Испании времен Хави и Иньесты

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об успешном старте молодежной сборной России на Евро-2021.

«Хочу отметить всю команду, они были едины и не боялись. Не хочу кого-то выделять. Динамовцы, армейцы, парень из «Ростова» – Глебов, Макаров и Захарян понравились.

Чалов вернулся, пенальти забил, моменты у него были. Тикнизян прогрессирует, это видно. Он привнес движение вперед, хорошо открывается, двигается, левая нога хорошая, работоспособный. Гол Макарова понравился. Он разобрался в штрафной, это у него сейчас такой конек. Он «Зениту» похожий гол забил. Я рад, что у нас появляются такие молодые футболисты.

Все сложилось вчера: самоотдача, настрой, желание, голы. Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья. Они выиграли чемпионат по юношам.

Потом это поколение ворвалось в испанский футбол: они стали чемпионами Европы и мира в составе уже основной сборной. Испанцы прошли этот путь вместе от юношей, и вот это мне сейчас напоминает молодежная сборная России», – сказал Онопко.