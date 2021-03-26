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  • Онопко сравнил нынешнюю молодежную сборную России с поколением Испании времен Хави и Иньесты

Онопко сравнил нынешнюю молодежную сборную России с поколением Испании времен Хави и Иньесты

26 марта 2021, 15:45
11

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об успешном старте молодежной сборной России на Евро-2021.

«Хочу отметить всю команду, они были едины и не боялись. Не хочу кого-то выделять. Динамовцы, армейцы, парень из «Ростова»Глебов, Макаров и Захарян понравились.

Чалов вернулся, пенальти забил, моменты у него были. Тикнизян прогрессирует, это видно. Он привнес движение вперед, хорошо открывается, двигается, левая нога хорошая, работоспособный. Гол Макарова понравился. Он разобрался в штрафной, это у него сейчас такой конек. Он «Зениту» похожий гол забил. Я рад, что у нас появляются такие молодые футболисты.

Все сложилось вчера: самоотдача, настрой, желание, голы. Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья. Они выиграли чемпионат по юношам.

Потом это поколение ворвалось в испанский футбол: они стали чемпионами Европы и мира в составе уже основной сборной. Испанцы прошли этот путь вместе от юношей, и вот это мне сейчас напоминает молодежная сборная России», – сказал Онопко.

Источник: Sport24
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Онопко Виктор
Комментарии (11)
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Октавиус
1616764450
Началось... Хоть бы пацаны всю эту дичь не слышали или, по крайней мере, не слушали
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Из Твери Леха
1616767742
Ну поглядим, как это поколение против Франции играть будет. Хотя то, что Чалов - днище, тут и разговоров быть не может.
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vitvik
1616768090
Самый сильный соперник уже повержен. После такой победы можно уже золотые медали получать, тем более Французы совсем слабы, они даже Дании проиграли.
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Viper for CSKA
1616769044
Появляется ясность, почему с Онопко не стали контракт продлевать. То у него Васин - Беккенбауэр, то молодёжка наша - легендарные испанцы. Заработался, отдохнуть надо. Очень обстоятельно отдохнуть.
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BRO_football
1616780672
Совсем кукуха поехала у деда! Какая Испания? Какой Хави и Иньеста? Чтобы быть как Испания, нужно чтобы футбол в стране был как в Испании! А у нас бардак полнейший! Чего только еврокубки стоят! В Испании клубы сами подпускают свою молодёжь играть в основном составе, а у нас только из-под палки РФС!
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КСин
1616782197
воткнул нехило чувак!
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Hektor 84
1616798072
Та что наших экспертов так несет после побед наших сборных над аутсайдерами?
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zigbert
1616850004
Рано судить по одной, хотя и хорошей, игре нашей молодежки. Посмотрим как они проведут остальные матчи в группе. Там соперники будут более серьезнее.
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амани
1616965503
сегодня что сказать нужно......кривоногие и все тут.....где Хави. Иньеста. Пуйоль.. Вилья и вся сборная Испании....сравнил ........Франция показала . где мы находимся в развитии.....что за манера хвалить по одной игре
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Hektor 84
1616969551
Онопко ну как Французы сегодня наших опустили? Похожи еще наши на испанцев времен Хави?
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