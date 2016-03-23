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    Онопко сравнил нынешнюю молодежную сборную России с поколением Испании времен Хави и Иньесты

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об успешном старте молодежной сборной России на Евро-2021.

    «Хочу отметить всю команду, они были едины и не боялись. Не хочу кого-то выделять. Динамовцы, армейцы, парень из «Ростова»Глебов, Макаров и Захарян понравились.

    Чалов вернулся, пенальти забил, моменты у него были. Тикнизян прогрессирует, это видно. Он привнес движение вперед, хорошо открывается, двигается, левая нога хорошая, работоспособный. Гол Макарова понравился. Он разобрался в штрафной, это у него сейчас такой конек. Он «Зениту» похожий гол забил. Я рад, что у нас появляются такие молодые футболисты.

    Все сложилось вчера: самоотдача, настрой, желание, голы. Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья. Они выиграли чемпионат по юношам.

    Потом это поколение ворвалось в испанский футбол: они стали чемпионами Европы и мира в составе уже основной сборной. Испанцы прошли этот путь вместе от юношей, и вот это мне сейчас напоминает молодежная сборная России», – сказал Онопко.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +205

      Октавиус 22 минуты назад

      Началось... Хоть бы пацаны всю эту дичь не слышали или, по крайней мере, не слушали

      0
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      Рейтинг: +2372

      FENIX-SL 30 минут назад

      ааааааааааааааа
      да!
      весь мир уже боится
      только вот даже если у ребят и есть потенциал..перейдя в зенит и спартак..все быстро сдуются

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