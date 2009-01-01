Манчини – третий тренер сборной Италии, не проигравший в первых 15 домашних матчах

Италия на своем поле победила Северную Ирландию со счетом 2:0 в матче первого тура отбора ЧМ-2022.

Команда не потерпела ни одного поражения дома после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера в мае 2018 года.

Беспроигрышная серия уже насчитывает 15 встреч. Подобное ранее удавалось только двум специалистам, возглавляющим итальянскую сборную.

Манчини повторил достижение Энцо Беарзота и Марчелло Липпи.