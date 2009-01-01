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    Манчини – третий тренер сборной Италии, не проигравший в первых 15 домашних матчах

    Италия на своем поле победила Северную Ирландию со счетом 2:0 в матче первого тура отбора ЧМ-2022.

    Команда не потерпела ни одного поражения дома после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера в мае 2018 года.

    Беспроигрышная серия уже насчитывает 15 встреч. Подобное ранее удавалось только двум специалистам, возглавляющим итальянскую сборную.

    Манчини повторил достижение Энцо Беарзота и Марчелло Липпи.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3133

      raritet 1 час назад

      Надеюсь, Манчини вернется еще в Зенит. Чтобы сделать вторую серию " Исход Дзюбы из команды..."

      0
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      Рейтинг: +938

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Надеюсь Манчини вернёт Италию на вершину Олимпа где она должна быть а не выскочки разные

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