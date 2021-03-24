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    Сборная Норвегии перед игрой с Гибралтаром выступила в защиту прав человека

    Футболисты сборной Норвегии вышли на матч первого тура отбора к ЧМ-2022 против Гибралтара в специальных белых майках. Они посвящены защите прав человека.

    «Права человека. На поле и вне его», – гласит текст на майках.

    • Эта акция связана с выявленными нарушениями при строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре.
    • Норвежские клубы призывали бойкотировать ЧМ-2022.
    • СМИ писали, что в Катаре на стройках погибло более 6 тысяч мигрантов.

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    Источник: твиттер Football

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    24.03.2021 23:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5920

      житель СПб 2 минуты назад

      Норвегии стоит начать с прекращения нарушения прав "больных астмой" людей - "заставляя" их, "бедных", участвовать в спортивных соревнованиях. Чья бы мычала...

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