Сборная Норвегии перед игрой с Гибралтаром выступила в защиту прав человека

Норвегии стоит начать с прекращения нарушения прав "больных астмой" людей - "заставляя" их, "бедных", участвовать в спортивных соревнованиях. Чья бы мычала...
Футболисты сборной Норвегии вышли на матч первого тура отбора к ЧМ-2022 против Гибралтара в специальных белых майках. Они посвящены защите прав человека.
«Права человека. На поле и вне его», – гласит текст на майках.
- Эта акция связана с выявленными нарушениями при строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре.
- Норвежские клубы призывали бойкотировать ЧМ-2022.
- СМИ писали, что в Катаре на стройках погибло более 6 тысяч мигрантов.