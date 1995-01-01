Отбор ЧМ-2022. Турция победила Нидерланды, 35-летний Йилмаз оформил хет-трик

Стартовал европейский отборочный цикл к чемпионату мира-2022. В первом матче Турция дома обыграла Нидерланды. Гостей тренирует Франк Де Бур.

Турция не проиграла нидерландцам третий раз подряд. Последний раз турки уступали этому сопернику в 2013 году в отборе ЧМ-2014.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа G

Турция – Нидерланды – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Йилмаз, 15; 2:0 – Йилмаз, 34 (с пенальти); 3:0 – Чалханоглу, 46; 3:1 – Классен, 75; 3:2 – Л. де Йонг, 76; 4:2 – Йилмаз, 81.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022