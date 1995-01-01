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    Отбор ЧМ-2022. Турция победила Нидерланды, 35-летний Йилмаз оформил хет-трик

    Стартовал европейский отборочный цикл к чемпионату мира-2022. В первом матче Турция дома обыграла Нидерланды. Гостей тренирует Франк Де Бур.

    Турция не проиграла нидерландцам третий раз подряд. Последний раз турки уступали этому сопернику в 2013 году в отборе ЧМ-2014.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа G

    Турция – Нидерланды – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Йилмаз, 15; 2:0 – Йилмаз, 34 (с пенальти); 3:0 – Чалханоглу, 46; 3:1 – Классен, 75; 3:2 – Л. де Йонг, 76; 4:2 – Йилмаз, 81.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1714

      FRZZ 9 минут назад

      Турки здорово провели матч, сразу заметно, потенциал большой.

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      Рейтинг: +8

      brr9307 21 минуту назад

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      Рейтинг: +7877

      Вомбат 25 минут назад

      Сумасшедший кураж был у турок, особенно у вратаря. Красавец! Нидерланды долго раскачивались, а после 4-го гола бросили играть. Не ожидал я такого от топ-команды. Значит не топ. Хотя дома реванш возьмут, в этом сомнений нет.

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      Рейтинг: +2561

      AZ 26 минут назад

      де Бура в оставку! Позор Нидерландов!

      1
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      Рейтинг: +3453

      mutabor0992 33 минуты назад

      Что то Голландия совсем опустилась...Стадо!Вот к чему приводят эксперименты и гей парады.

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      Рейтинг: -228

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 36 минут назад

      Без Промеса Голландия слаба.

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