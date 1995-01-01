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    Шунин, Фомин, Дзюба – в основе сборной России на матч с Мальтой

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.

    Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус, С. Борг, Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камензули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.

    Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев, Кузяев, Ахметов, Фомин, Ионов, Дзюба, Головин.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11599

      Persona_non_Grata 49 секунд назад

      Ну куда без Дзюбы то , хотя , это как раз соперник для него- надо улучшать показатели , догнать и перегнать Кержакова ))

      0
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      Рейтинг: -228

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 5 минут назад

      Дрочун Мальте пеналь хоть забьет если будет????

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      Рейтинг: +10187

      paracetamol 15 минут назад

      А Ахмедова за што?

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      Рейтинг: +8

      brr9307 21 минуту назад

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      Рейтинг: +10187

      paracetamol > brr9307 15 минут назад

      Не хочу триппера.

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      Рейтинг: +2848

      Semenycch 40 минут назад

      Ахметов? Хотя, именно с Мальтой и можно ставить Ахметова в опорную зону!

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      Рейтинг: +2426

      Fusballer 49 минут назад

      Без Дзюбиньо никуда! Где Дзюбиньо - там ...

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