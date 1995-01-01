Шунин, Фомин, Дзюба – в основе сборной России на матч с Мальтой

Ну куда без Дзюбы то , хотя , это как раз соперник для него- надо улучшать показатели , догнать и перегнать Кержакова ))
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.
Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус, С. Борг, Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камензули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.
Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев, Кузяев, Ахметов, Фомин, Ионов, Дзюба, Головин.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве.