Шунин, Фомин, Дзюба – в основе сборной России на матч с Мальтой

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.

Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус, С. Борг, Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камензули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.

Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев, Кузяев, Ахметов, Фомин, Ионов, Дзюба, Головин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве.