Тренер «Фиорентины» Якини: «Надеюсь на быструю адаптацию Кокорина»

Новый главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини дал понять, что знает форварда Александра Кокорина. Россиянин играет в Италии с января.

«Мы еще не встречались с Кокориным. Надеюсь, он быстро адаптируется в команде», – сказал Якини.

В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.

С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.

Якини уже работал в «Фиорентине» ранее.

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