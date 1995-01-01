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    Тренер «Фиорентины» Якини: «Надеюсь на быструю адаптацию Кокорина»

    Новый главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини дал понять, что знает форварда Александра Кокорина. Россиянин играет в Италии с января.

    «Мы еще не встречались с Кокориным. Надеюсь, он быстро адаптируется в команде», – сказал Якини.

    • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
    • Якини уже работал в «Фиорентине» ранее.

    Журналист Короткин: «В «Фиорентине» люди в шоке от травматичности Кокорина. Президент спрашивает, кого привезли»

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1373

      DMитрий 12 минут назад

      Надежда умирает, умирает, умирает... - и всё таки быстрее адаптации.

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      Рейтинг: +7877

      Вомбат 14 минут назад

      Чего надеяться-то? Он уже адаптировался и отлично себя чувствует на лавке.

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      Рейтинг: +8

      brr9307 20 минут назад

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      Рейтинг: +52

      Forvard47 32 минуты назад

      хахахахаххахха

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      Рейтинг: +221

      PahaSpartak 1 час назад

      Итальянцы не признают, что их нагрели а не они, будут делать вид, что всё норм

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      Рейтинг: +2943

      neim 1 час назад

      Надежды фраера питали ...
      А ещё есть такая песенка. из далёкого СССР : (Цуко, итальянцы её наверное не знают)
      ... "Не надо печалиться Вся жизнь впереди Вся жизнь впереди Надейся и жди" ...

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      Рейтинг: +941

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Афёра хорошая удалась)

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