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  • Тренер «Фиорентины» Якини: «Надеюсь на быструю адаптацию Кокорина»

Тренер «Фиорентины» Якини: «Надеюсь на быструю адаптацию Кокорина»

24 марта 2021, 20:56
11

Новый главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини дал понять, что знает форварда Александра Кокорина. Россиянин играет в Италии с января.

«Мы еще не встречались с Кокориным. Надеюсь, он быстро адаптируется в команде», – сказал Якини.

  • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
  • Якини уже работал в «Фиорентине» ранее.

Журналист Короткин: «В «Фиорентине» люди в шоке от травматичности Кокорина. Президент спрашивает, кого привезли»

Источник: твиттер «Фиорентины»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр Якини Джузеппе
Комментарии (11)
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moskowcity-petrv
1616609469
Афёра хорошая удалась)
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PahaSpartak
1616610409
Итальянцы не признают, что их нагрели а не они, будут делать вид, что всё норм
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Вомбат
1616613581
Чего надеяться-то? Он уже адаптировался и отлично себя чувствует на лавке.
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Hektor 84
1616614814
Еще у одного фляга засвистела!!!
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вальтер79
1616620730
он уже адаптировался еще и тебя на лавке коуч пересидит)))
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BlackMurderDeco
1616647155
Первый раз наверное в истории русские провернули такую шикарную афёру
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Дядя Серёжа
1616647733
Зарплатная карточка давно под "Евро" адаптирована...
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paracetamol
1616651436
Надейся и жди, вся жисть впереди!
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zigbert
1616676628
А что ему, он уже адаптировался. Только вот эта адаптация не нужна ни команде ,ни тренеру. Сплошная головная боль.
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