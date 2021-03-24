Тренер «Фиорентины» Якини: «Надеюсь на быструю адаптацию Кокорина»

Новый главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини дал понять, что знает форварда Александра Кокорина. Россиянин играет в Италии с января.
«Мы еще не встречались с Кокориным. Надеюсь, он быстро адаптируется в команде», – сказал Якини.
- В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
- Якини уже работал в «Фиорентине» ранее.
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Источник: твиттер «Фиорентины»