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  • Журналист Палмери: УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей

Журналист Палмери: УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей

24 марта 2021, 15:32
12

УЕФА откажется от финансового фэйр-плей.

По информации журналиста CNN Танкреди Палмери, организация представит новую систему финансового контроля, которая предоставит клубам гораздо больше свободы в расходах.

  • Финансовый фейр-плей действует с 2011 года.
  • В прошлом году «Манчестер Сити» отстранили от Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушения ФФП.
  • Английский клуб добился отмены наказания в CAS.

Источник: твиттер Танкреди Палмери

Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 205 тысячи человек.

Европа
Комментарии (12)
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lipatov32
1616589323
Давно пора, тем более его один хрен кому надо все обходят!
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NewLife
1616592859
В сините праздник.
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Garrincha58
1616593519
теперь нашим недоклубам выступать только в Лиге Конференций
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JTherry
1616593848
ФФП - никому не нужный рудимент, МанСити захотели его обойти и - обошли)
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Cules2013
1616595694
надеюсь, что так и будет. он больше вредит. - клубы и так знают, на что у них деньги есть, а на что нет, без подсказок со стороны. - если менеджеры хреновые, а к тому же ещё воры, то им всё равно ложить на ФФП. - если у клуба финансовые проблемы, то накладывать на них за это денежные штрафы и лишать еврокубков - это верх идиотизма, это только усугубляет ситуацию, т.к. увеличивает убытки. А больше всего страдают простые игроки, которые вообще не при чём как бы. Ну а регулирование долгов и прочей лабуды было и до ФФП.
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Томик
1616599383
Надо отменить финансовый фейр плей, оффсайды, на всякий случай ауты, разрешить игру руками и назначить Дзюбу пожизненным рекордсменом в чём сам захочет. Я так вижу.
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Hektor 84
1616607238
Я вот тоже думаю что зря его вводили. Еще больше развели коррупцию. Вон ПСЖ и Ман сити вообще пох на этот ффп. От ффп страдают средние и мелкие клубы. Этим клубам ради существования приходится продавать своих лидеров. А это убивает конкуренцию в футболе. А гранды типа Милана и Лиона превратились в середняков. Интер прошел через годы мучений от ффп и только начал выбираться. Так что я думаю от ффп больше вреда.
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zigbert
1616614422
Никакого толку от этого фэйр-плей УЕФА не получила. Контролировать клубы по этой системе вызывает определенные сложности.
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