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    Журналист Палмери: УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей

    УЕФА откажется от финансового фэйр-плей.

    По информации журналиста CNN Танкреди Палмери, организация представит новую систему финансового контроля, которая предоставит клубам гораздо больше свободы в расходах.

    • Финансовый фейр-плей действует с 2011 года.
    • В прошлом году «Манчестер Сити» отстранили от Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушения ФФП.
    • Английский клуб добился отмены наказания в CAS.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 205 тысячи человек.

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11540

      Cules2013 24 секунды назад

      надеюсь, что так и будет. он больше вредит.
      - клубы и так знают, на что у них деньги есть, а на что нет, без подсказок со стороны.
      - если менеджеры хреновые, а к тому же ещё воры, то им всё равно ложить на ФФП.
      - если у клуба финансовые проблемы, то накладывать на них за это денежные штрафы и лишать еврокубков - это верх идиотизма, это только усугубляет ситуацию, т.к. увеличивает убытки. А больше всего страдают простые игроки, которые вообще не при чём как бы.
      Ну а регулирование долгов и прочей лабуды было и до ФФП.

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      Рейтинг: +12252

      JTherry 31 минуту назад

      ФФП - никому не нужный рудимент, МанСити захотели его обойти и - обошли)

      1
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      Рейтинг: +12352

      Garrincha58 36 минут назад

      теперь нашим недоклубам выступать только в Лиге Конференций

      1
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      Рейтинг: +8151

      NewLife 47 минут назад

      В сините праздник.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12352

      Garrincha58 > NewLife 34 минуты назад

      а причём тут Зенит чудак человек, всё упирается в лимит никому не нужный

      1
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      Рейтинг: +128

      lipatov32 1 час назад

      Давно пора, тем более его один хрен кому надо все обходят!

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