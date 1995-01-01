Журналист Палмери: УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей

надеюсь, что так и будет. он больше вредит.
- клубы и так знают, на что у них деньги есть, а на что нет, без подсказок со стороны.
- если менеджеры хреновые, а к тому же ещё воры, то им всё равно ложить на ФФП.
- если у клуба финансовые проблемы, то накладывать на них за это денежные штрафы и лишать еврокубков - это верх идиотизма, это только усугубляет ситуацию, т.к. увеличивает убытки. А больше всего страдают простые игроки, которые вообще не при чём как бы.
Ну а регулирование долгов и прочей лабуды было и до ФФП.
УЕФА откажется от финансового фэйр-плей.
По информации журналиста CNN Танкреди Палмери, организация представит новую систему финансового контроля, которая предоставит клубам гораздо больше свободы в расходах.
- Финансовый фейр-плей действует с 2011 года.
- В прошлом году «Манчестер Сити» отстранили от Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушения ФФП.
- Английский клуб добился отмены наказания в CAS.
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 205 тысячи человек.