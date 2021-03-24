Журналист Палмери: УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей

УЕФА откажется от финансового фэйр-плей.
По информации журналиста CNN Танкреди Палмери, организация представит новую систему финансового контроля, которая предоставит клубам гораздо больше свободы в расходах.
- Финансовый фейр-плей действует с 2011 года.
- В прошлом году «Манчестер Сити» отстранили от Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушения ФФП.
- Английский клуб добился отмены наказания в CAS.
Источник: твиттер Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 205 тысячи человек.