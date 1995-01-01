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    Сборная России в гостях сыграет с Мальтой

    Сборная России сегодня проведет первый матч в 2021 году.

    • Соперник – команда Мальты.
    • Игра пройдет в рамках отбора к ЧМ-2022.
    • Встречу покажет Первый канал.
    • Сборные раньше не встречались.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта – Россия. Начало – в 22:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1436

      Январь 59 53 минуты назад

      Этой игре счёт должен быть не менее 0:4. И то это счёт желателен для первого тайма. Во втором ещё три нужно забивать. Глобус Мальты меньше Ростовский области. По идее говоря достаточно выпустить на поле Ростов, с составом российских игроков или Краснодар 2. И побеждать с крупным счётом . даже молодёжная команда должна выносить такого соперника на форе+3.

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      Рейтинг: +11585

      Skull_Boy 1 час назад

      Не выиграют 3-0 и больше, то можно ставить крест

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