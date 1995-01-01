Сборная России в гостях сыграет с Мальтой

Этой игре счёт должен быть не менее 0:4. И то это счёт желателен для первого тайма. Во втором ещё три нужно забивать. Глобус Мальты меньше Ростовский области. По идее говоря достаточно выпустить на поле Ростов, с составом российских игроков или Краснодар 2. И побеждать с крупным счётом . даже молодёжная команда должна выносить такого соперника на форе+3.
Сборная России сегодня проведет первый матч в 2021 году.
- Соперник – команда Мальты.
- Игра пройдет в рамках отбора к ЧМ-2022.
- Встречу покажет Первый канал.
- Сборные раньше не встречались.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта – Россия. Начало – в 22:45 мск.