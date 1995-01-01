Сборная России в гостях сыграет с Мальтой

Сборная России сегодня проведет первый матч в 2021 году.

Соперник – команда Мальты.

Игра пройдет в рамках отбора к ЧМ-2022.

Встречу покажет Первый канал.

Сборные раньше не встречались.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта – Россия. Начало – в 22:45 мск.