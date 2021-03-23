Гендиректор КАМАЗа: «Бердыев – глыба. Он будет помогать советом, о контракте речи не идет»

Генеральный директор КАМАЗа рассказал, для чего Курбан Бердыев прилетел на сборы клуба из Набережных Челнов.

«Курбан Бердыев – глыба тренерского цеха. Он прибыл к нам на сборы, чтобы помогать советом. Как возникла идея? Бердыев далеко не чужой человек для республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили, почему бы не воспользоваться таким шансом.

Связались, пообщались, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О перспективе контракта никакой речи не идeт. На данный момент это вся информация», – цитирует Миннеханова «Чемпионат».