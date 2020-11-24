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    Гендиректор КАМАЗа: «Бердыев – глыба. Он будет помогать советом, о контракте речи не идет»

    Генеральный директор КАМАЗа рассказал, для чего Курбан Бердыев прилетел на сборы клуба из Набережных Челнов.

    «Курбан Бердыев – глыба тренерского цеха. Он прибыл к нам на сборы, чтобы помогать советом. Как возникла идея? Бердыев далеко не чужой человек для республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили, почему бы не воспользоваться таким шансом.

    Связались, пообщались, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О перспективе контракта никакой речи не идeт. На данный момент это вся информация», – цитирует Миннеханова «Чемпионат».

    • Бердыев покинул «Рубин» летом 2019 года.
    • Ранее сообщалось, что тренер хочет возобновить работу.
    • Сейчас тренер живет в Сочи, где у него своя недвижимость.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1649

      Retiremen_VMF 16 минут назад

      Бердыева в Рубин. Слуцкого в Краснодар. Мусаева на место, в молодежку.

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