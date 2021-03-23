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  • Гендиректор КАМАЗа: «Бердыев – глыба. Он будет помогать советом, о контракте речи не идет»

Гендиректор КАМАЗа: «Бердыев – глыба. Он будет помогать советом, о контракте речи не идет»

23 марта 2021, 20:54
3

Генеральный директор КАМАЗа рассказал, для чего Курбан Бердыев прилетел на сборы клуба из Набережных Челнов.

«Курбан Бердыев – глыба тренерского цеха. Он прибыл к нам на сборы, чтобы помогать советом. Как возникла идея? Бердыев далеко не чужой человек для республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили, почему бы не воспользоваться таким шансом.

Связались, пообщались, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О перспективе контракта никакой речи не идeт. На данный момент это вся информация», – цитирует Миннеханова «Чемпионат».

  • Бердыев покинул «Рубин» летом 2019 года.
  • Ранее сообщалось, что тренер хочет возобновить работу.
  • Сейчас тренер живет в Сочи, где у него своя недвижимость.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ПФЛ. Группа 4 КАМАЗ Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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Retiremen_VMF
1616528468
Бердыева в Рубин. Слуцкого в Краснодар. Мусаева на место, в молодежку.
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sashayunpopov
1616532673
внимание. в сеть слили всю базу давалок: там очень много девушек и женщин которые дают без романтики и бабла, просто они любят секс. Все анонимно и конфиденциально ведь многие в отношениях. Прoбyй бecплaтнo ------- http://srt.vg/seksa
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zigbert
1616590736
Думается что шанс возглавить одну из команд РПЛ у него еще будет.
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