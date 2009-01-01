«СЭ»: Бердыев ждет предложений от топ-клубов РПЛ. У него были варианты с «Динамо» и «Ахматом»

Может еще тряхнет стариной. Его работа в Рубине и Ростове говорит о том что Бердыев является тренером высокого класса.
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев хочет возобновить работу.
По информации «Спорт-Экспресс», 68-летний специалист рассчитывает на предложение от топ-клуба РПЛ. У него были варианты с «Динамо» и «Ахматом», но московский клуб в итоге выбрал Сандро Шварца, а от предложения грозненцев Бердыев отказался сам.
- Бердыев покинул «Рубин» летом 2019 года.
- Сейчас тренер живет в Сочи, где у него своя недвижимость.