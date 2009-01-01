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    «СЭ»: Бердыев ждет предложений от топ-клубов РПЛ. У него были варианты с «Динамо» и «Ахматом»

    Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев хочет возобновить работу.

    По информации «Спорт-Экспресс», 68-летний специалист рассчитывает на предложение от топ-клуба РПЛ. У него были варианты с «Динамо» и «Ахматом», но московский клуб в итоге выбрал Сандро Шварца, а от предложения грозненцев Бердыев отказался сам.

    • Бердыев покинул «Рубин» летом 2019 года.
    • Сейчас тренер живет в Сочи, где у него своя недвижимость.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии13
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      Рейтинг: +83062

      zigbert 28 минут назад

      Может еще тряхнет стариной. Его работа в Рубине и Ростове говорит о том что Бердыев является тренером высокого класса.

      1
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      Рейтинг: +15756

      vladimir-7 36 минут назад

      Бердыев, с твоими финансовыми замашками и руководством не командой,
      а клубом, ты никому не нужен. Вот бери Тамбов, пока он в РПЛ, и вытаскивай его в лидеры, это и будет показатель твоих способностей.

      1
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      Рейтинг: +9

      mayyakq0z 51 минуту назад

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      Рейтинг: +7288

      ivany4 1 час назад

      Надо писать прямо - Бердыев ждет денег и поддержки от газпрома!
      Так как, судя по мнениям наших местных "экспертов" с матч тв, у нас один топ клуб, "за который болеет вся страна" и "который доблестно сражается на полях Европы".))

      1
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      Рейтинг: +2247

      Fusballer > ivany4 1 час назад

      Зенит достойно сыграл с Лацио - одним из европейских топ-клубов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1631

      Алехсбургер. 1 час назад

      «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Сергея, понимаете ли, м-м, нашего Богданыча?» (полу-(с)))

      1
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      Рейтинг: +7601

      NewLife 1 час назад

      Пока Федун в Спартаке перед Бердыем кирпич из-за его нечестных переговоров во время замены Карреры.

      3
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      Рейтинг: +15756

      vladimir-7 > NewLife 44 минуты назад

      Поговорка себя оправдала: за двумя зайцами погонишься, ни
      одного не поймаешь.

      1
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      Рейтинг: +2247

      Fusballer 1 час назад

      "Сейчас тренер живет в Сочи, где у него своя недвижимость" - и зачем далеко искать?

      3
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      Рейтинг: +2709

      sobaka120982 > Fusballer 1 час назад

      Подожди.. ты о чем??? В Сочи Федотов и он справляется сам более чем!!!! Может ты про Краснодар? Это вариант!!!

      2
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      Рейтинг: +6945

      FanatSerj 1 час назад

      Конечно уже возраст, но тот же Семин который постарше, смог Локо и чемпионом сделать и из жопы вытянуть. Но руководство клуба посчитало это через чур хорошим результатом )))

      4
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      Рейтинг: +17303

      slavutiq70 > FanatSerj 1 час назад

      Локо с Сёминым и без него это совсем две разные команды,,,если с Палычем клуб всегда борется за медали,то без него все видят что происходит,,,

      3
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      ...
      Рейтинг: +2709

      sobaka120982 > slavutiq70 1 час назад

      Так оратор это и имел в виду

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