Акинфеев – Гончаренко: «Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

«Удачи, Михалыч! Нам точно будет, что вспомнить – Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», – написал Акинфеев в инстаграме.

Гончаренко покинул клуб в понедельник.

Сменил белорусского специалиста Ивица Олич .

. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.