Акинфеев – Гончаренко: «Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.
«Удачи, Михалыч! Нам точно будет, что вспомнить – Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», – написал Акинфеев в инстаграме.
- Гончаренко покинул клуб в понедельник.
- Сменил белорусского специалиста Ивица Олич.
- ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
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Источник: Инстаграм Игоря Акинфеева