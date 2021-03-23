Дзюба – об игре в два форварда против сборной Мальты: «Я за любой кипиш»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о возможном изменении тактической схемы команды на матч первого тура отбора ЧМ-2022 против Мальты.

«Я вообще за популяризацию футбола. Карликовые сборные прибавляют с каждым годом. Обороняться сейчас все умеют, у них появляются специалисты. Все должны иметь шанс отбираться на тот или иной турнир.

Мы пробуем разные вариации, но решение за тренерским штабом. Мне комфортно в любой ситуации, я и в клубе играю в связке со вторым нападающим. Я за любой кипиш», – сказал Дзюба.