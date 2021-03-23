Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – об игре в два форварда против сборной Мальты: «Я за любой кипиш»

Дзюба – об игре в два форварда против сборной Мальты: «Я за любой кипиш»

23 марта 2021, 16:07
3

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о возможном изменении тактической схемы команды на матч первого тура отбора ЧМ-2022 против Мальты.

«Я вообще за популяризацию футбола. Карликовые сборные прибавляют с каждым годом. Обороняться сейчас все умеют, у них появляются специалисты. Все должны иметь шанс отбираться на тот или иной турнир.

Мы пробуем разные вариации, но решение за тренерским штабом. Мне комфортно в любой ситуации, я и в клубе играю в связке со вторым нападающим. Я за любой кипиш», – сказал Дзюба.

  • Россия сыграет с Мальтой в среду в 22:45 мск.
  • 27 и 30 марта россияне встретятся со Словенией и Словакией соответственно.
  • Дзюба забил 26 голов в 47 матчах за сборную.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Россия Дзюба Артем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1616507289
"Я за любой кипиш" Хочешь научиться ботать по фене спроси у кокоши с мамаем и не базарь беспонтово, если не знаешь значение слов, балабол.
Ответить
порт
1616511285
И двумя руками.
Ответить
вальтер79
1616620568
с мальтой не то что в два в три форварда надо играть лысый еще бы в пять защитников сыграл стратег блин))))
Ответить
Главные новости
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
1
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
ВидеоЗаболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
15:45
5
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
8
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
3
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+