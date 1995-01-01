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    Дзюба – об игре в два форварда против сборной Мальты: «Я за любой кипиш»

    Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о возможном изменении тактической схемы команды на матч первого тура отбора ЧМ-2022 против Мальты.

    «Я вообще за популяризацию футбола. Карликовые сборные прибавляют с каждым годом. Обороняться сейчас все умеют, у них появляются специалисты. Все должны иметь шанс отбираться на тот или иной турнир.

    Мы пробуем разные вариации, но решение за тренерским штабом. Мне комфортно в любой ситуации, я и в клубе играю в связке со вторым нападающим. Я за любой кипиш», – сказал Дзюба.

    • Россия сыграет с Мальтой в среду в 22:45 мск.
    • 27 и 30 марта россияне встретятся со Словенией и Словакией соответственно.
    • Дзюба забил 26 голов в 47 матчах за сборную.

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    Источник: «Чемпионат»

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