Орлов: «Кокорин сейчас играл бы за сборную России, если бы перешeл в «Сочи»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Александр Кокорин совершил ошибку, перейдя из «Спартака» в «Фиорентину».

«Кокорин не пришeлся ко двору в «Спартаке». Тренер его не понял, игроки тоже. Они смотрели на него завистливо, потому что ему дали такую зарплату, что они все отдыхали, глядя на него.

Я говорил, что если он хочет вернуться в футбол, то ему надо ехать в «Сочи». Там он бы восстановился и сейчас играл за сборную России.

Он был бы более конкурентоспособен в глазах Черчесова, чем Заболотный. Думаю, тут двух мнений быть не может», – сказал Орлов.