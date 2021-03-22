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  • Орлов: «Кокорин сейчас играл бы за сборную России, если бы перешeл в «Сочи»

Орлов: «Кокорин сейчас играл бы за сборную России, если бы перешeл в «Сочи»

22 марта 2021, 21:49
17

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Александр Кокорин совершил ошибку, перейдя из «Спартака» в «Фиорентину».

«Кокорин не пришeлся ко двору в «Спартаке». Тренер его не понял, игроки тоже. Они смотрели на него завистливо, потому что ему дали такую зарплату, что они все отдыхали, глядя на него.

Я говорил, что если он хочет вернуться в футбол, то ему надо ехать в «Сочи». Там он бы восстановился и сейчас играл за сборную России.

Он был бы более конкурентоспособен в глазах Черчесова, чем Заболотный. Думаю, тут двух мнений быть не может», – сказал Орлов.

  • Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй части сезона-2019/20.
  • В десяти матчах он забил семь голов и сделал три ассиста.
  • Прошлым летом форвард перешел свободным агентом в «Спартак», а я январе был продан «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Россия Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1616442756
А как же травмы или в Сочи ему профилактику провели, если будешь косить переламаем всё по настоящему???
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Plyash
1616442773
Тебе,дурак Орлов,надо было ехать в Англию,работал бы сейчас в "THE TIMES."
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Федорыч-НН
1616443805
Сколько можно мусолить эту жвачку под названием "Кокорин". Забудьте. Нет такого футболиста. Уже лет пять
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derrik2000
1616443812
Да ни в какую сборную России он бы даже, играя в Сочи, не призывался. Крепко подорвал он здоровье в колонии. Очень крепко. Теперь ему эти места лишения свободы будут аукаться очень долго.
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mutabor0992
1616444912
Вколите аминазин Геше!!!Будьте милосердны.
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NewLife
1616448219
За сборную ФСИН !
Ответить
inzek
1616456512
неужели от spytnik-V так поправило?
Ответить
PahaSpartak
1616479165
А в Рязани-грибы с глазами, их едят, а они глядят
Ответить
Hektor 84
1616495795
Пора завязать с алкоголем птичкин
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zigbert
1616500722
Да тут не только в сборную России но и в сборную ФИФА мог бы попасть.
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