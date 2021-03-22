Орлов: «Кокорин сейчас играл бы за сборную России, если бы перешeл в «Сочи»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Александр Кокорин совершил ошибку, перейдя из «Спартака» в «Фиорентину».
«Кокорин не пришeлся ко двору в «Спартаке». Тренер его не понял, игроки тоже. Они смотрели на него завистливо, потому что ему дали такую зарплату, что они все отдыхали, глядя на него.
Я говорил, что если он хочет вернуться в футбол, то ему надо ехать в «Сочи». Там он бы восстановился и сейчас играл за сборную России.
Он был бы более конкурентоспособен в глазах Черчесова, чем Заболотный. Думаю, тут двух мнений быть не может», – сказал Орлов.
- Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй части сезона-2019/20.
- В десяти матчах он забил семь голов и сделал три ассиста.
- Прошлым летом форвард перешел свободным агентом в «Спартак», а я январе был продан «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»