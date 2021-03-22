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    Орлов: «Кокорин сейчас играл бы за сборную России, если бы перешeл в «Сочи»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Александр Кокорин совершил ошибку, перейдя из «Спартака» в «Фиорентину».

    «Кокорин не пришeлся ко двору в «Спартаке». Тренер его не понял, игроки тоже. Они смотрели на него завистливо, потому что ему дали такую зарплату, что они все отдыхали, глядя на него.

    Я говорил, что если он хочет вернуться в футбол, то ему надо ехать в «Сочи». Там он бы восстановился и сейчас играл за сборную России.

    Он был бы более конкурентоспособен в глазах Черчесова, чем Заболотный. Думаю, тут двух мнений быть не может», – сказал Орлов.

    • Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй части сезона-2019/20.
    • В десяти матчах он забил семь голов и сделал три ассиста.
    • Прошлым летом форвард перешел свободным агентом в «Спартак», а я январе был продан «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.03.2021 21:49
    Комментарии14
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      Рейтинг: +9

      tatyanaeq 20 минут назад

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +3430

      mutabor0992 54 минуты назад

      Вколите аминазин Геше!!!Будьте милосердны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11564

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Бредит старче ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8217

      Puddle > Persona_non_Grata 33 минуты назад

      с тебя пример берет! гггг

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14515

      derrik2000 1 час назад

      Да ни в какую сборную России он бы даже, играя в Сочи, не призывался.
      Крепко подорвал он здоровье в колонии.
      Очень крепко.
      Теперь ему эти места лишения свободы будут аукаться очень долго.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      serglider > derrik2000 58 минут назад

      Он и до колонии был "стеклянным": чуть пёрнет на поле и с разу в лазарет))) Он всю карьеру лечиться больше, чем играет в футбол.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11564

      Persona_non_Grata > derrik2000 58 минут назад

      Я сейчас расплачусь .

      1
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      Рейтинг: +8217

      Puddle > Persona_non_Grata 35 минут назад

      Ну так пойди- тюрю из брюквы похрумкай! Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +842

      Федорыч-НН 1 час назад

      Сколько можно мусолить эту жвачку под названием "Кокорин". Забудьте. Нет такого футболиста. Уже лет пять

      4
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      Рейтинг: +5325

      playsh 1 час назад

      Тебе,дурак Орлов,надо было ехать в Англию,работал бы сейчас в "THE TIMES."

      2
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    • ...
      Рейтинг: +46036

      portero 1 час назад

      А как же травмы или в Сочи ему профилактику провели, если будешь косить переламаем всё по настоящему???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3621

      mopecekca 2 часа назад

      почему орлов все время говорит про Спартак?

      3
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      ...
      Рейтинг: +5325

      playsh > mopecekca 1 час назад

      Потому,что идиот.

      2
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      Рейтинг: +918

      serglider > mopecekca 55 минут назад

      По тому, что, на сегодняшний день, Спартак единственный конкурент Зениту за первенство страны по футболу.

      2
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