Лига 1. Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» добыть гостевую победу над «Лионом» и выйти в лидеры

В матче 30-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» со счетом 4:2.

В составе парижан дважды отличился Килиан Мбаппе, по разу – Данилу Перейра и Анхель Ди Мария. За хозяев поля забивали Ислам Слимани и Максвел Корне.

«ПСЖ» воспользовался осечкой «Лилля» и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, «Лион» остался третьим.

Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

Лион – ПСЖ – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 15; 0:2 – Перейра, 32; 0:3 – Ди Мария, 47; 0:4 – Мбаппе, 52; 1:4 – Слимани, 62; 2:4 – Корне, 81.

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