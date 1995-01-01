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    Головин – о седьмом ассисте в сезоне Лиги 1: «Это здорово, но важнее победа и командный результат»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарии по итогам матча 30-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».

    • Монегаски разгромили соперника со счетом 4:0.
    • Российский хавбек сделал ассист, который стал для него седьмым в текущем чемпионате Франции.
    • По этому показателю Головин лидирует в команде наряду с Кевином Фолландом.

    «Несмотря на крупный счeт, не такая простая игра, как может показаться. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка.

    Очередная голевая передача? Это здорово и не менее приятно, чем забивать самому, но важнее и позитивнее всего победа и командный результат», – сказал Головин.

    Головин – о пропуске матча со Словенией: «Тут от меня ничего не зависело. Постараюсь принести максимум пользы в играх с Мальтой и Словакией»

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    Источник: «Чемпионат»

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