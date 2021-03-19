Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Сент-Этьен»

«Монако» впервые с 2017 года победил «Сент-Этьене» на чужом поле. Голевым пасом на 55-й минуте отметился полузащитник гостей Александр Головин. Видео доступно ниже.

Головин провел на поле 76 минут.

«Монако» отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

Сент-Этьен – Монако – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Йоветич, 13; 0:2 – Чуамени, 55; 0:3 – Диоп, 64; 0:4 – Дьятта, 76.

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