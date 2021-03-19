Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Сент-Этьен»

Хорошо во вратаря не попал, оба в ворота бы залетели.
Надеюсь наши смотрят и потом не скажут: "А че так можно было?
«Монако» впервые с 2017 года победил «Сент-Этьене» на чужом поле. Голевым пасом на 55-й минуте отметился полузащитник гостей Александр Головин. Видео доступно ниже.
Головин провел на поле 76 минут.
«Монако» отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко.
Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур
Сент-Этьен – Монако – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Йоветич, 13; 0:2 – Чуамени, 55; 0:3 – Диоп, 64; 0:4 – Дьятта, 76.
Головин снова за старое. Он просто не может без мячей и ассистовЛови голевой пас Сани в матче с «Сент-Этьеном» pic.twitter.com/OSv3YokkEj— Матч ТВ (@MatchTV) March 19, 2021