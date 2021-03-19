Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Сент-Этьен»

    «Монако» впервые с 2017 года победил «Сент-Этьене» на чужом поле. Голевым пасом на 55-й минуте отметился полузащитник гостей Александр Головин. Видео доступно ниже.

    Головин провел на поле 76 минут.

    «Монако» отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

    Сент-Этьен – Монако – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Йоветич, 13; 0:2 – Чуамени, 55; 0:3 – Диоп, 64; 0:4 – Дьятта, 76.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21300

      Боцман59rus 45 минут назад

      Хорошо во вратаря не попал, оба в ворота бы залетели.
      Надеюсь наши смотрят и потом не скажут: "А че так можно было?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83722
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru