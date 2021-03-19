Шатов, Хвича и Деспотович – в старте «Рубина»; у «Химок» сыграют Идову, Глушаков и Мирзов

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Химок» на матч 23-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.
- Матч пройдет в Казани на стадионе «Центральный».
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- По итогам 22 туров «Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ, «Химки» – десятое.
Источник: Официальный сайт РПЛ