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    Шатов, Хвича и Деспотович – в старте «Рубина»; у «Химок» сыграют Идову, Глушаков и Мирзов

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Химок» на матч 23-го тура РПЛ.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.

    • Матч пройдет в Казани на стадионе «Центральный».
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
    • По итогам 22 туров «Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ, «Химки» – десятое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2641

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Посмотрел заявку на игру Рубина. И.Игнатьев , даже в заявку не попал. Вот так доигрался.

      1
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      Рейтинг: +45957

      portero 1 час назад

      Рубин пусть выиграет, наверху интереснее ситуевина будет...

      0
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      Рейтинг: +10163

      paracetamol 2 часа назад

      Тартары надоели, Химки, дави их, судьи и ВАР за вас!

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