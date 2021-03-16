Министр спорта Московской области – о Глушенкове: «У «Химок» были очень важные игры, которые не подходили для дебюта»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков объяснил, почему полузащитник Максим Глушенков до сих пор не дебютировал за «Химки».

«Максим продолжает полноценно восстанавливаться от повреждения, набирает форму. Плюс у нас пока были очень важные и сложные игры, которые не очень подходили для дебюта. Думаю, вскоре мы увидим Глушенкова на поле», – сказал Терюшков.