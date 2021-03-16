Судья Панин: «После матча во втором дивизионе жене начали сыпаться угрозы. Удалил все соцсети»

Арбитр Игорь Панин рассказал об оскорблениях в адрес жены в соцсетях после одного из матчей ПФЛ.

«Однажды я обслуживал матч во втором дивизионе. И после матча, когда я уже приехал домой, мне и моей жене начали сыпаться угрозы и оскорбления во ВКонтакте. Это было примерно лет 12 назад. В тот день я удалил все социальные сети. С тех пор в них не сижу. Пользуюсь только вотсапом и телеграмом.

Поймите, я за взаимное уважение. Помню, однажды судил в низшем дивизионе. Там был фол на пенальти, а я ошибся, мне показалось, что это симуляция. Потом понял, что был неправ. После игры я сам подошел и извинился.

Пострадавшая команда отнеслась к этому по-человечески и приняла мои извинения. Чем больше будет таких уважительных моментов, тем лучше», – цитирует Панина Sport24.

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