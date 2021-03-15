Судья матча ЦСКА – «Зенит» Кукуляк в 2004 году был в молодежной команде москвичей

Главный судья матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» Евгений Кукуляк ранее был профессиональным футболистом. В 2004 году он находился в молодежной команде ЦСКА.

Затем он выступал во втором дивизионе за подольский «Витязь» и щелковский «Спартак». Всего в третьем по силе дивизионе Кукуляк провел 21 матч.

В качестве главного судьи РПЛ 34-летний калужанин дебютировал в прошлом году.

Матч в Москве состоится 17 марта.

«Зенит» и ЦСКА идут в 1-й тройке таблицы.

Кукуляк – главный судья матча ЦСКА – «Зенит»