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    Судья матча ЦСКА – «Зенит» Кукуляк в 2004 году был в молодежной команде москвичей

    Главный судья матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» Евгений Кукуляк ранее был профессиональным футболистом. В 2004 году он находился в молодежной команде ЦСКА.

    Затем он выступал во втором дивизионе за подольский «Витязь» и щелковский «Спартак». Всего в третьем по силе дивизионе Кукуляк провел 21 матч.

    • В качестве главного судьи РПЛ 34-летний калужанин дебютировал в прошлом году.
    • Матч в Москве состоится 17 марта.
    • «Зенит» и ЦСКА идут в 1-й тройке таблицы.

    Кукуляк – главный судья матча ЦСКА – «Зенит»

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    Источник: Бомбардир.ру

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