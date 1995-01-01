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    Кукуляк – главный судья матча ЦСКА – «Зенит»

    РФС опубликовал судейские назначения на 23-й тур РПЛ. Встречу ЦСКА и «Зенита» в поле обслужит калужанин Евгений Кукуляк.

    «Ротор» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Ахмат» – «Арсенал»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

    ЦСКА – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Гвардис.

    «Уфа» – «Локомотив»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Антон Кобзев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Николай Левников.

    «Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Краснодар» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Сочи» – «Тамбов»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

    «Рубин» – «Химки»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Зуев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +21087

      Боцман59rus 6 минут назад

      А что Сочи без 3,14тарка на VAR Тамбов не осилит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1759

      ySS 33 минуты назад

      Нельзя было кого-то по-опытнее поставить?
      Зато птенцов Ашота почти нет, после того, как один наварил в Химках)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      фанат джигурды 45 минут назад

      А ведь совсем недавно на матчах Калуги был резервным...

      1
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      Рейтинг: +356

      vsolon > фанат джигурды 38 минут назад

      деление усвоил в школе....

      0
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