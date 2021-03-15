Кукуляк – главный судья матча ЦСКА – «Зенит»

РФС опубликовал судейские назначения на 23-й тур РПЛ. Встречу ЦСКА и «Зенита» в поле обслужит калужанин Евгений Кукуляк.

«Ротор» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» – «Арсенал»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Гвардис.

«Уфа» – «Локомотив»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Антон Кобзев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Николай Левников.

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Тамбов»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Химки»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Зуев.