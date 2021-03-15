Черчесов: «После моего объявления о вызове в сборную Дзюба забил. Значит, все было сделано правильно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему о вызове Артема Дзюбы он объявил на прошлой неделе. Весь остальной список футболистов был оглашен сегодня, 15 марта.

«Я сказал – он забил. Меня спросили, я тогда ответил. Конкретно ответил на вопрос, Артeм забил. Значит, всe было сделано правильно», – сказал Черчесов.

24 марта сборная России на выезде встретится с Мальтой.

27 марта национальная команда сыграет со Словенией во втором туре европейского отбора к ЧМ-2020 на стадионе «Фишт» в Сочи.

Это будет первая домашняя встреча для российской команды в 2021 году.

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