Черчесов: «После моего объявления о вызове в сборную Дзюба забил. Значит, все было сделано правильно»

Ну да, а Жиров сейчас на радостях Бундеслигу выиграет на PS....
- какой же ты Стас все -таки высокомерный и самоуверенный
и,п,л,а,н - гореМотиватор
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему о вызове Артема Дзюбы он объявил на прошлой неделе. Весь остальной список футболистов был оглашен сегодня, 15 марта.
«Я сказал – он забил. Меня спросили, я тогда ответил. Конкретно ответил на вопрос, Артeм забил. Значит, всe было сделано правильно», – сказал Черчесов.
- 24 марта сборная России на выезде встретится с Мальтой.
- 27 марта национальная команда сыграет со Словенией во втором туре европейского отбора к ЧМ-2020 на стадионе «Фишт» в Сочи.
- Это будет первая домашняя встреча для российской команды в 2021 году.
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