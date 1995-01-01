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    Черчесов: «После моего объявления о вызове в сборную Дзюба забил. Значит, все было сделано правильно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему о вызове Артема Дзюбы он объявил на прошлой неделе. Весь остальной список футболистов был оглашен сегодня, 15 марта.

    «Я сказал – он забил. Меня спросили, я тогда ответил. Конкретно ответил на вопрос, Артeм забил. Значит, всe было сделано правильно», – сказал Черчесов.

    • 24 марта сборная России на выезде встретится с Мальтой.
    • 27 марта национальная команда сыграет со Словенией во втором туре европейского отбора к ЧМ-2020 на стадионе «Фишт» в Сочи.
    • Это будет первая домашняя встреча для российской команды в 2021 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +21085

      Боцман59rus 12 минут назад

      Ну да, а Жиров сейчас на радостях Бундеслигу выиграет на PS....
      - какой же ты Стас все -таки высокомерный и самоуверенный
      и,п,л,а,н - гореМотиватор

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8837

      Hektor 84 25 минут назад

      Та там и не зрячий забил бы! В трех играх 1 гол в пустые ворота! Я даже смотреть не буду игры пока чабан в сборной! Это не сборная а позорище ! Пускай его друзья агенты болеют за эту сборную!

      2
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      Рейтинг: +21085

      Боцман59rus > Hektor 84 6 минут назад

      Увы, его друзья агенты на лазурном берегу греют кости и болеют за Монако

      0
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      Рейтинг: +1592

      Play 1 час назад

      Забил, как обычно курил стоял в штрафной и дождался готового мяча перед пустыми воротами.

      3
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      Рейтинг: +2879

      neim 1 час назад

      Ну, похоже мальтийцам Дзюба-то напихает штук пять голов ))).

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      Рейтинг: +290

      вальтер 79 1 час назад

      чето лысый в последнее время такой бред несет

      3
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      Рейтинг: +12169

      KLIM777 1 час назад

      забивает в пустые с метра, с пенальти уже не может

      1
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      Рейтинг: -164

      Закат ЕдРа 1 час назад

      ДЗБ ПНХ же))

      2
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      Рейтинг: +45874

      portero 2 часа назад

      Дзюба забил на всех...

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