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  • Черчесов: «После моего объявления о вызове в сборную Дзюба забил. Значит, все было сделано правильно»

Черчесов: «После моего объявления о вызове в сборную Дзюба забил. Значит, все было сделано правильно»

15 марта 2021, 17:33
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему о вызове Артема Дзюбы он объявил на прошлой неделе. Весь остальной список футболистов был оглашен сегодня, 15 марта.

«Я сказал – он забил. Меня спросили, я тогда ответил. Конкретно ответил на вопрос, Артeм забил. Значит, всe было сделано правильно», – сказал Черчесов.

  • 24 марта сборная России на выезде встретится с Мальтой.
  • 27 марта национальная команда сыграет со Словенией во втором туре европейского отбора к ЧМ-2020 на стадионе «Фишт» в Сочи.
  • Это будет первая домашняя встреча для российской команды в 2021 году.

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Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона в год

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Ахмат Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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portero
1615819006
Дзюба забил на всех...
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Закат ЕдРа
1615820605
ДЗБ ПНХ же))
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вальтер 79
1615821395
чето лысый в последнее время такой бред несет
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Play
1615822855
Забил, как обычно курил стоял в штрафной и дождался готового мяча перед пустыми воротами.
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Hektor 84
1615825767
Та там и не зрячий забил бы! В трех играх 1 гол в пустые ворота! Я даже смотреть не буду игры пока чабан в сборной! Это не сборная а позорище ! Пускай его друзья агенты болеют за эту сборную!
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Боцман59rus
1615826521
Ну да, а Жиров сейчас на радостях Бундеслигу выиграет на PS.... - какой же ты Стас все -таки высокомерный и самоуверенный и,п,л,а,н - гореМотиватор
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Из Твери Леха
1615828180
Еще б он не забил, в пустые ворота-то. Какой же он бред несет, иногда мне кажется, что его заставляет кто-то сверху.
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yarik1_78
1615829853
Ну да,и передёрнул потом пару раз.Конечно всё правильно.
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Garrincha58
1615839906
этот усатый издевается что ли или прикалывается это же надо такую хреновину придумать
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NewLife
1615845250
У зюбы абонемент в сборную, чем он за него заплатил - вопрос.
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