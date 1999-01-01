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    Гендиректор «Рубина»: «Будем бороться за Лигу чемпионов. Пусть команды наверху не расслабляются»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал об амбициях команды финишировать в топ-2 РПЛ по итогам этого сезона.

    «Лига чемпионов? Конечно, конечно. Будем бороться. Мы настроены серьeзно. Пусть команды наверху не расслабляются. Попробуйте сейчас нашим ребятам сказать, что нам это не нужно. Будем играть. Всe покажет конец сезона», – заявил Сайманов.

    • «Рубин» набрал 37 очков в 22 турах РПЛ.
    • Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.
    • Отставание казанцев от идущего вторым «Спартака» – четыре балла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11460

      Skull_Boy 14 минут назад

      И это вполне реально, но слух есть, что Леня летом в ЦСКА возвращается, а с ним и Макаров уходит

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