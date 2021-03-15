Гендиректор «Рубина»: «Будем бороться за Лигу чемпионов. Пусть команды наверху не расслабляются»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал об амбициях команды финишировать в топ-2 РПЛ по итогам этого сезона.

«Лига чемпионов? Конечно, конечно. Будем бороться. Мы настроены серьeзно. Пусть команды наверху не расслабляются. Попробуйте сейчас нашим ребятам сказать, что нам это не нужно. Будем играть. Всe покажет конец сезона», – заявил Сайманов.