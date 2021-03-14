«Бернли» впервые в истории победил в одном сезоне чемпионата и на «Энфилде», и на «Гудисоне»

«Бернли» в текущем сезоне АПЛ победил на выезде и «Ливерпуль», и «Эвертон». Никогда ранее команда не выигрывала в рамках одной кампании чемпионата и на «Энфилде», и на «Гудисоне».

В текущем сезоне двух выездных побед в АПЛ в Ливерпуле также добились «Манчестер Сити» и «Фулхэм».