«Бернли» впервые в истории победил в одном сезоне чемпионата и на «Энфилде», и на «Гудисоне»

«Бернли» в текущем сезоне АПЛ победил на выезде и «Ливерпуль», и «Эвертон». Никогда ранее команда не выигрывала в рамках одной кампании чемпионата и на «Энфилде», и на «Гудисоне».
В текущем сезоне двух выездных побед в АПЛ в Ливерпуле также добились «Манчестер Сити» и «Фулхэм».
- В 2021 году «Бернли» победил в Ливерпуле столько же раз, сколько местные «Ливерпуль» и «Эвертон» вместе взятые (2).
- «Бернли» занимает 15-е место.
- В следующем туре команда сыграет с «Саутгемптоном» (3 апреля).
Источник: Бомбардир.ру