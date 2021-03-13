Шунин – о поражении от «Спартака»: «Вдвойне обидно»

Капитан «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Динамовцы вели в счете.
«Хорошо выглядели, имели много моментов. Где-то чуть не повезло. От этого вдвойне обидно.
Мог ли сыграть лучше в первом голе? Сложный момент. Вряд ли я мог выдвинуться на него, так как был Дмитрий Скопинцев. Реагировал на мяч. От этого сложнее, потому что ждeшь, что защитник перекроет дальний, а ты – ближний. Пробил он хорошо», – сказал вратарь.
- Александр Соболев после матча констатировал, что Москва – красно-белая.
- «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.
- «Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (семь).
Источник: «Чемпионат»