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    Шунин – о поражении от «Спартака»: «Вдвойне обидно»

    Капитан «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Динамовцы вели в счете.

    «Хорошо выглядели, имели много моментов. Где-то чуть не повезло. От этого вдвойне обидно.

    Мог ли сыграть лучше в первом голе? Сложный момент. Вряд ли я мог выдвинуться на него, так как был Дмитрий Скопинцев. Реагировал на мяч. От этого сложнее, потому что ждeшь, что защитник перекроет дальний, а ты – ближний. Пробил он хорошо», – сказал вратарь.

    • Александр Соболев после матча констатировал, что Москва – красно-белая.
    • «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.
    • «Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (семь).

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2021 23:57
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