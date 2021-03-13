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Шунин – о поражении от «Спартака»: «Вдвойне обидно»

13 марта 2021, 23:57
14

Капитан «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Динамовцы вели в счете.

«Хорошо выглядели, имели много моментов. Где-то чуть не повезло. От этого вдвойне обидно.

Мог ли сыграть лучше в первом голе? Сложный момент. Вряд ли я мог выдвинуться на него, так как был Дмитрий Скопинцев. Реагировал на мяч. От этого сложнее, потому что ждeшь, что защитник перекроет дальний, а ты – ближний. Пробил он хорошо», – сказал вратарь.

  • Александр Соболев после матча констатировал, что Москва – красно-белая.
  • «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.
  • «Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (семь).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Шунин Антон
Комментарии (14)
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VVM1964
1615674787
На до признать Динамо играло не плохо , но Спартак был ЛУЧШЕ !!!
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Закат ЕдРа
1615679011
На 76 минуте первый удар Дно совершило)))))))) Обидно ему)))
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oyabun
1615697007
А за что обидно? Типа вы всю игру выигрывали и вдруг проиграли? Может стоит напомнить что Спартак сам себе гол забил, а в итоге игры у вас всего два удара в створ ворот.. да и те случились когда Спартак уже стал играть на удержание счета и прижался к своим воротам.
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Урия Гип 2
1615698304
Игроки Спартака всю игру настойчиво пенальти выпрашивали. Ну и выпросили. Не повезло Динамо. По игре в разы лучше были.
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Каратель помойников
1615700387
От чего обидно то??? Ни одного гола не забили и пара ударов в створ за весь матч
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мусорск
1615702599
Спартак тоже давил хорошо Динамо, так что и выйти со своей половины не могли. не повезло с пенальти, зато с голом повезло. Спартак больше хотел выиграть и выиграл.
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TERMIK2142
1615706006
Матчец то смотреть можно, кто бы что не говорил)))
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balam
1615706258
лучше,хуже...главное-смотреть интересно было.а победы придут.удачи динаме
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житель СПб
1615709341
Соглашусь с мнением, что обидно не отчего. Для обидно - надо было 20 раз по воротам попасть - из них 5 раз в штанги, остальные вратарь взял. А так - Вы Максименко только 2 раза за матч напрягли (согласно статистике), и то - во 2 тайме, а в 1 тайме - ни разу. Вообще ни разу! И от чего тогда обидно?
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владимир миронов
1615711149
Что про везение говорить, Спартак был сильнее, острее, играли с большим желанием победить, и победили заслуженно.
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