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    Карпин – после поражения в Химках: «Вопросы к судьям есть. Скриншоты говорят сами за себя»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) остался недоволен судейством. На 71-й минуте у ростовчан отменили гол Али Соу.

    «Не моe дело обсуждать работу судей, но вопросы есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. Есть вопросы по пенальти в наши ворота. По пенальти на Полозе – тоже. Да и по отменeнному голу. Пускай разбираются компетентные люди в этом всeм. С судьeй после игры не разговаривал», – сказал Карпин.

    • По мнению экс-судьи РПЛ Игоря Федотова, Соу забил по правилам.
    • «Химки» не проигрывают в РПЛ 9 матчей подряд.
    • «Ростов» идет в таблице 7-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1634

      ySS 1 час назад

      Взрослеет Валера)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1238

      Бoрат 1 час назад

      Какие на х е р компетентные люди ? Где они ? Одни продажные твари!!!

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