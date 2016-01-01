Карпин – после поражения в Химках: «Вопросы к судьям есть. Скриншоты говорят сами за себя»

Взрослеет Валера)
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) остался недоволен судейством. На 71-й минуте у ростовчан отменили гол Али Соу.
«Не моe дело обсуждать работу судей, но вопросы есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. Есть вопросы по пенальти в наши ворота. По пенальти на Полозе – тоже. Да и по отменeнному голу. Пускай разбираются компетентные люди в этом всeм. С судьeй после игры не разговаривал», – сказал Карпин.
- По мнению экс-судьи РПЛ Игоря Федотова, Соу забил по правилам.
- «Химки» не проигрывают в РПЛ 9 матчей подряд.
- «Ростов» идет в таблице 7-м.