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    Овчинников: «Было ясно, что Гайч не подходит ЦСКА»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников поделился мыслями о трансфере в московский клуб нападающего Адольфо Гайча.

    • Прошлым летом ЦСКА купил аргентинца у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе один гол и один ассист в 18 матчах.
    • Зимой форвард ушел в аренду в «Беневенто».

    – Почему у Гайча не получилось в ЦСКА?

    – Это не камень в чей-то огород, но прежде чем покупать футболиста, его надо оценивать с учетом стиля команды.

    Было ясно: игрок формата Гайча – нападающий-столб – не подходит под тактику ЦСКА, он не покажет лучших качеств.

    Овчинников – о Гончаренко: «Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16221

      vladimir-7 1 час назад

      В России уже есть один нападающий–столб и этого-то не надо.

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