Овчинников: «Было ясно, что Гайч не подходит ЦСКА»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников поделился мыслями о трансфере в московский клуб нападающего Адольфо Гайча.

Прошлым летом ЦСКА купил аргентинца у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.

В его активе один гол и один ассист в 18 матчах.

Зимой форвард ушел в аренду в «Беневенто».

– Почему у Гайча не получилось в ЦСКА?

– Это не камень в чей-то огород, но прежде чем покупать футболиста, его надо оценивать с учетом стиля команды.

Было ясно: игрок формата Гайча – нападающий-столб – не подходит под тактику ЦСКА, он не покажет лучших качеств.

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