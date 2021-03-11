Times Of Malta: матч Мальта – Россия под угрозой срыва

Игра первого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России может не состояться.
По информации Times Of Malta, проведение матча оказалось под угрозой срыва из-за антикоронавирусных мер.
Власти страны ввели запрет на спортивные мероприятия на своей территории до 11 апреля.
- Матч Мальта – Россия запланирован на 24 марта.
- Две другие мартовские встречи мальтийская сборная проведет в гостях.
Источник: Times Of Malta
Англоязычная ежедневная газета, считается самой старой в Мальте из ныне действующих. Тираж - 37 тысяч экземпляров.