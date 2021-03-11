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Times Of Malta: матч Мальта – Россия под угрозой срыва

11 марта 2021, 19:55
9

Игра первого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России может не состояться.

По информации Times Of Malta, проведение матча оказалось под угрозой срыва из-за антикоронавирусных мер.

Власти страны ввели запрет на спортивные мероприятия на своей территории до 11 апреля.

  • Матч Мальта – Россия запланирован на 24 марта.
  • Две другие мартовские встречи мальтийская сборная проведет в гостях.

Источник: Times Of Malta

Англоязычная ежедневная газета, считается самой старой в Мальте из ныне действующих. Тираж - 37 тысяч экземпляров.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Россия
Комментарии (9)
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Mister_Tomsk
1615482139
не велика потеря, только для дзюбы он мальте не забьет тогда 3 плюхи
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ronaldo534
1615483272
Двадцатка подвисла
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Вомбат
1615485563
3 очка никто бесплатно не даст. Особенно России. Если Мальта закроет границу, УЕФА велит играть обе встречи на нейтральном поле, как Ливерпулю с Лейпцигом.
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kazak161
1615486319
У жителя Мальты сопли потекли и температура 36 и 8!
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BlackMurderDeco
1615489475
Дзюба не подрочит в Мальте, обида
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efrosiniyabujn
1615500933
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nemolod
1615533709
Можно и в Сочи провести в крайнем случае на нейтральном поле!
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Давид59
1615535382
Не проще ли попросить Россию поменяться? Сыграть допустим в Питере. А второй круг на Мальте. Что-то ребята мальтийцы тормозят
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zigbert
1615539489
Пусть УЕФА голову ломает. Нам то поражение не запишут.
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