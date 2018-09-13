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    Times Of Malta: матч Мальта – Россия под угрозой срыва

    Игра первого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России может не состояться.

    По информации Times Of Malta, проведение матча оказалось под угрозой срыва из-за антикоронавирусных мер.

    Власти страны ввели запрет на спортивные мероприятия на своей территории до 11 апреля.

    • Матч Мальта – Россия запланирован на 24 марта.
    • Две другие мартовские встречи мальтийская сборная проведет в гостях.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Times Of Malta

    Англоязычная ежедневная газета, считается самой старой в Мальте из ныне действующих. Тираж - 37 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2067

      Mister_Tomsk 15 минут назад

      не велика потеря, только для дзюбы он мальте не забьет тогда 3 плюхи

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