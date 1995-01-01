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    Массажист Кокорина: «У Саши талант схожий с Мбаппе»

    Сергей Колесников, личный массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил россиянина с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

    «У Кокорина быстрые ноги – это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе.

    В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!» – сказал Колесников.

    • 22-летний Мбаппе в текущем сезоне забил 25 мячей и сделал девять ассистов в 32 играх.
    • 29-летний Кокорин за указанный период провел 13 матчей за «Спартак» и «Фиорентину», отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии18
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      Рейтинг: +746

      Пекарь21 9 минут назад

      Так я тоже что ли футболист и похож на МБАПЕ? Ух ты я белый Мбапе!

      1
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      Рейтинг: +27568

      zra78 22 минуты назад

      22-летний Мбаппе в текущем сезоне забил 25 мячей и сделал девять ассистов в 32 играх.
      29-летний Кокорин за указанный период провел 13 матчей за «Спартак» и «Фиорентину», отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

      Ну прям близнецы ***....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Лфшт 27 минут назад

      Дебил что ли ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +397

      Roma56 45 минут назад

      ахах)) Как говорится, "подающий надежды")

      0
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      Рейтинг: +4254

      polt 49 минут назад

      Мбаппе – самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов с 25 голами. А где Саша? А Саша в жопе.

      1
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      Рейтинг: +4254

      polt 51 минуту назад

      Идиотизм чистой воды от личного массажиста...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      FCLM_FCRM 58 минут назад

      Сергей Колесников, личный массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил россиянина с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

      «У Кокорина быстрые ноги – это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе, которого никак нельзя сравнивать с Кокориным. Все, что есть у Кокорина - это быстрые ноги. И прозябание в низших лигах Италии, куда он отправится в аренду, когда фиалки поймут, что их обманули.

      В беге Саша не так силен, как, впрочем, и в других аспектах игры. Ноги у него покороче. Но талант выбивать хорошую зарплату, ничего при этом не делая, определённо имеется. Кокорин сложен для футбола идеально, но вот футбол для Кокорина никак не сложен!» – сказал Колесников.

      1
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      Рейтинг: +427

      ab15488 1 час назад

      Опять из контекста фразу вырвали: "в фигурном катании у Саши талант схожий с мбаппе, оба не умеют.."

      2
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      Рейтинг: +1718

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Кокорин клёвый..Прёшь его?"
      полу(С)

      2
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      Рейтинг: +45788

      portero 1 час назад

      Умеет Кокорин подавать надежды, перспективно талантливый ветеран....

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