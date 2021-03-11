Массажист Кокорина: «У Саши талант схожий с Мбаппе»

Сергей Колесников, личный массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил россиянина с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
«У Кокорина быстрые ноги – это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе.
В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!» – сказал Колесников.
- 22-летний Мбаппе в текущем сезоне забил 25 мячей и сделал девять ассистов в 32 играх.
- 29-летний Кокорин за указанный период провел 13 матчей за «Спартак» и «Фиорентину», отличился двумя голами и двумя результативными передачами.
Источник: «Спорт-Экспресс»