Массажист Кокорина: «У Саши талант схожий с Мбаппе»

Сергей Колесников, личный массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил россиянина с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«У Кокорина быстрые ноги – это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе.

В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!» – сказал Колесников.