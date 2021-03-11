Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Массажист Кокорина: «У Саши талант схожий с Мбаппе»

11 марта 2021, 08:52
35

Сергей Колесников, личный массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил россиянина с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«У Кокорина быстрые ноги – это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе.

В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!» – сказал Колесников.

  • 22-летний Мбаппе в текущем сезоне забил 25 мячей и сделал девять ассистов в 32 играх.
  • 29-летний Кокорин за указанный период провел 13 матчей за «Спартак» и «Фиорентину», отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Мбаппе Килиан
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1615442975
еще одна Онопка нарисовалась)) Мбаппе голы в ЛЧ забивает, а Кока лавки до блеска протирает во всех командах, и только сказки про него сочиняют, какой "талантище" там сидит... а между тем, за всю свою карьеру этот "форвард" не смог 100 голов забить)
Ответить
Garrincha58
1615444347
у нас в стране тот кто не играет тот талант и звезда тот кто не умеет петь звезда тот кто неуч и бездарь сидят на больших и высоких должностях с огромными доходами вот поэтому мы так и живём хреново
Ответить
portero
1615444365
Умеет Кокорин подавать надежды, перспективно талантливый ветеран....
Ответить
ab15488
1615445868
Опять из контекста фразу вырвали: "в фигурном катании у Саши талант схожий с мбаппе, оба не умеют.."
Ответить
Лфшт
1615448063
Дебил что ли ?
Ответить
zra78
1615448322
22-летний Мбаппе в текущем сезоне забил 25 мячей и сделал девять ассистов в 32 играх. 29-летний Кокорин за указанный период провел 13 матчей за «Спартак» и «Фиорентину», отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Ну прям близнецы ***....
Ответить
Hektor 84
1615452506
Санитары за ним уже вылетели
Ответить
NewLife
1615454610
Смотрел вчера ПСЖ с Барсой и понял, что талант у Мбаппе может быть схожий, но у него нет опыта игр в тюрьме и нет персонального массажиста, заменяющего Мамая, т.е. ему до Коки еще рости и рости, ничего, время есть у Мбаппе, он моложе)))))
Ответить
Евгений Агеев
1615454785
Ржу в голос ))))))))
Ответить
serppion
1615456707
Чебоксары - тот же Париж. Только дома пониже, и асфальт пожиже. Из-за этого сравнивать города пытаются только свои, чебоксарцы. Для всех остальных подобная аналогия выглядит бредом. Так и с Кокошей. Где Мбаппе, и что такое Кокорин?
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
7
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
1
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
4
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
Вчера, 19:18
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+