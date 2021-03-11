«Ливерпуль» при Клоппе 12 из 13 раз побеждал в еврокубках по сумме двух матчей

«Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующий раунд турнира.

Английская команда при Юргене Клоппе побеждала в еврокубках по сумме двух встреч в 12 из 13 случаев.

Исключением стало противостояние с «Атлетико» в 1/8 финала прошлой ЛЧ.