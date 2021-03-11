«Ливерпуль» при Клоппе 12 из 13 раз побеждал в еврокубках по сумме двух матчей

«Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующий раунд турнира.
Английская команда при Юргене Клоппе побеждала в еврокубках по сумме двух встреч в 12 из 13 случаев.
Исключением стало противостояние с «Атлетико» в 1/8 финала прошлой ЛЧ.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
- Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов в 2019 году.
- В 2018-м команда уступила в финале ЛЧ, а двумя годами ранее – в финале Лиги Европы.
Источник: Opta