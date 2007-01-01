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    «Ливерпуль» при Клоппе 12 из 13 раз побеждал в еврокубках по сумме двух матчей

    «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующий раунд турнира.

    Английская команда при Юргене Клоппе побеждала в еврокубках по сумме двух встреч в 12 из 13 случаев.

    Исключением стало противостояние с «Атлетико» в 1/8 финала прошлой ЛЧ.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов в 2019 году.
    • В 2018-м команда уступила в финале ЛЧ, а двумя годами ранее – в финале Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1424

      Tsigan 20 минут назад

      Нужно лч брать в этом году. Через апл в лч в этом году уже не пробиться.

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      Рейтинг: +427

      ab15488 58 минут назад

      Жаль в апл кризис затянулся, такими темпами ливер может в след сезоне в лч и не попасть.

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